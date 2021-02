¡Confirmado! J. Balvin y Valentina Ferrer esperan su primer hijo

Según los presentadores del programa, la información provino de personas muy cercanas al artista, pues aseguraron que tanto Balvin como Ferrer “no caben de la felicidad”

Desde hace varios meses se viene especulando sobre el posible embarazo de la modelo Valentina Ferrer, novia de J Balvin. El pasado 25 de noviembre, el programa de entretenimiento “Lo sé todo” había anunciado la noticia de que Ferrer tenía varias semanas de gestación.

Según los presentadores del programa, la información provino de personas muy cercanas al artista, pues aseguraron que tanto Balvin como Ferrer “no caben de la felicidad”. Incluso, llegaron a afirmar que los papás del reguetonero paisa habían mostrado su deseo de que les diera una nieta.

A pesar de los rumores, ninguno de los dos salió en el momento a confirmar o desmentir la noticia que dejó a mas de un seguidor intrigado. Sin embargo, en una entrevista con Semana, realizada el pasado diciembre, el artista desmintió la noticia, aunque no negó que uno de sus grandes sueños en la vida era convertirse en padre.

“No no, es cuento, pero me gustaría ser padre obviamente, ese es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre. Darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho”, dijo el cantante en la entrevista.

Lo cierto es que, este martes 23 de febrero, el programa de El Gordo y la Flaca de Univisión, confirmó en exclusiva, el embarazo de la modelo argentina, quien tendría cinco meses de gestación.

“En medio de tantas noticias negativas, llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, afirmó la reportera Tanya Charry.