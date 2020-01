Es subastada la colección de carros del actor Paul Walker

View this post on Instagram

𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑊𝑎𝑙𝑘𝑒𝑟'𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑠 🙏🏽🏎 . . . . . #sony #sonya6000 #sony📷 #sonyshots #sonyalpha #sonyalpha6000 #a6000photography #a6000 #sonyphotography #azphotographer #azphotographer #az #phoenix #arizona #phx #art #beautiful #city #barrettjackson #paulwalker #car #bmw #supra #carshow #picoftheday #📷