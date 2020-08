¡Qué rico! Turrones caseros para la merienda (+video)

Una receta de turrón de maní con leche fácil y rápido de preparar

Hay todo tipo de recetas de turrón, pero una de las más sencillas es esta en la que apenas utilizaremos 6 ingredientes. Ya verás como con un poco de leche, azúcar y maní consigues un postre delicioso, una receta de Navidad perfecta para compartir, hacer un regalo o tener a mano para picar. El resultado final tendrá mucho sabor a maní y le encantará a los niños, así que sigue leyendo y descubre cómo hacer turrón de maní con leche.

Ingredientes:

1 clara

70 centímetros cúbicos de agua

200 gramos de azúcar (1 taza)

4 gotas de esencia de vainilla

1½ cucharadas soperas de leche en polvo

150 gramos de maní tostado

Pasos a seguir para hacer esta receta:

1 Para preparar el turrón casero, pon el agua y el azúcar a calentar en una sartén o cazo. Forma un almíbar hasta que llegue al punto de bolita dura. Te darás cuenta porque empieza hacer burbujas cada vez más intensas. Otra prueba que puedes hacer es colocar una gotita de almíbar en un vaso con agua. Cuando caiga al fondo, toma esa bolita con los dedos y debe ser dura.

Truco: No revuelvas el almíbar mientras se cocina para que el azúcar no se cristalice. Para que no se queme, mueve la sartén ligeramente.

2 Bate la clara a punto nieve. Cuando alcance el punto, vuelca lentamente el almíbar caliente en forma de hilo.

3 Continúa batiendo hasta que la preparación se enfríe y tome cuerpo. Luego, agrega el maní tostado, las gotitas de esencia de vainilla y mezcla bien.

4 Agrega la leche en polvo e integra muy bien la mezcla de tu turrón de maní casero.

5 Vuelca la preparación del turrón en un molde de la forma que desees con su base cubierta en papel film. Distribuye toda la preparación y aplástala muy bien para que el turrón de maní quede bien armado.

6 Lleva el turrón de maní con leche al refrigerador unas horas hasta que tome una consistencia sólida. Cuando se endurezca estará listo para disfrutar.