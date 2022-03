OMS reportó un descenso del 16% en contagios por Covid-19

África fue la región que experimentó el mayor descenso en los fallecidos por contagios por covid-19 con un 59% respecto a la semana precedente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó este martes que en la semana comprendida entre el 21 y el 27 de febrero el número de contagios por Covid-19 a nivel mundial disminuyó en un 16 por ciento.

Detalla el ente sanitario global que en las seis regiones del planeta se cuantificaron más de 10 millones de nuevos casos positivos al virus del Sars-Cov-2, por lo que se cuantificaban más de 433 millones de infecciones hasta esa fecha desde inicios de la pandemia.

De igual manera pormenorizó OMS que en dicho lapso de tiempo se cuantificaron más de 60.000 nuevas muertes, lo cual significó una disminución de diez puntos porcentuales respecto a los siete días previos.

Thank you #Germany for your leadership in making the generous pledge of $1.22 billion to address the @ACTAccelerator’s urgent needs. We call on other countries to follow 🇩🇪's lead in contributing their fair share, to end the acute phase of the #COVID19 pandemic this year. https://t.co/5cwjmUJ250

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 1, 2022