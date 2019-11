Nadal resurge en dramática y sufrida victoria

Después de tres intensos sets, el español logro una muy sufrida victoria ante un danilil Medvedev que volvió a quedarse muy cerca de derrotar a Nadal

Londres- El número uno del mundo, Rafael Nadal, se jugaba la vida ante un también necesitado Danilil Medvedev, ya que ambos llegaban tras ser derrotados en sus partidos inaugurales en la fase de grupos. Una derrota para cualquiera de los significaba la eliminación temprana del torneo de Finales de la ATP.

La última vez que ambos tenistas se habían encontrado fue en la final del último US Open, donde Nadal se terminó alzando con el título en un partido no apto para cardiacos a cinco largos sets. En este encuentro Medvedev estuvo muy cerca de lograr una remontada histórica al perder los dos primeros y sets, y posterior a eso ganar los dos siguientes. Sin embargo, el ruso no pudo lograr el milagro, y en el quinto y definitivo el español impuso su categoría y clase obteniendo así su título de Grand Slam número 19.

Teniendo el partido aun tan reciente en la memoria de todos los aficionados al deporte blanco, se pronosticaba para este nuevo duelo otro choque dramático y lleno de emociones. No decepcionaron.

Remontada de un campeón

El número cuatro del mundo y último campeón del Masters 1000 de Shanghái comenzó con todo. A diferencia del choque en Nueva York, esta vez el ruso arranco encendido y decidido a que no se repetiría la historia. Medvedev se apoyó en su imparable servicio y sus aces para ser impenetrable en sus juegos de saque, haciendo de su ofensiva su mejor defensa.

Nadal salió con todo pero simplemente no logro llevarse un set, que termino decantándose por el ruso con un ajustado marcador de 7-6 (3). Llegados a este punto, el mallorquín había disputado tres sets en el torneo y los había perdido todos. Pero Nadal es un campeón, y en Londres lo volvió a demostrar.

Lea también: Federer derrocha clase y se alza con la victoria

El segundo set arranco con todo para La Fiera, quien quebró el servicio de Medveved y luego no dejaría ir esa ventaja. Así logro llevarse el segundo set y emparejar el partido, manteniendo su servicio y defendiendo ese quiebre que obtuvo al comienzo del set.

Todo estaba servido para un tercer set de infarto, y de nuevo ambos tenistas no decepcionaron las expectativas. Nadal no logro comenzar conectado el último parcial, entregando un 0-4 en contra, sin embargo, el español nunca dio el partido por perdido y logro de nuevo colocarse en partido, haciendo uso de aquella intensidad que le ha ganado su reputación en el circuito. Medvedev perdió la paciencia ante no poder finiquitar el encuentro, y poco a poco veía como se le escapaba de las manos. Nadal completo su recuperación e igualo el encuentro para llegar a un tie-break decisivo.

Al final el tie-break volvió a mostrar la mejor versión de ambos tenistas, que dejaron otro capítulo en lo que se está convirtiendo en una de las rivalidades más atractivas del tenis mundial. Nadal logro la remontada y se mantiene con vida en el torneo.

A las 4:00 PM de este miércoles 13 de noviembre, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas disputaran el otro encuentro del grupo, el ganador del duelo asegurara su pase a las semifinales del torneo.

Dominic Thiem lo volvió a hacer

En la tarde de este martes 12 de noviembre, Dominic Thiem consiguió su pase a semifinales, nada más y nada menos que contra Novaj Djokovic por parciales de 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5). El serbio se juagara la vida ante Roger Federer, quien también viene de ganar y buscara sellar su pase a semis.

Foto: Agencia