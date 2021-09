Luisito comunica se compró una casa en Venezuela «Es buen momento para invertir» (+video)

El influencer mexicano Luisito Comunica invirtió en Venezuela comprando un apartamento en Lechería con vista al mar

Llevándole la contraria a muchos que le dijeron que no invirtiera el Venezuela, el influencer oriundo del país azteca Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica sorprendió la tarde de este lunes 13 de septiembre al subir un video a su cuenta de Youtube anunciando que se había comprado una casa en Venezuela, específicamente en Lechería, Estado Anzoátegui, de una habitación, completamente amoblado incluyendo un peluche jirafa, todo por un precio de $US 20.000, según dijo el Youtuber.

«En efecto, no es un clickbalt, no es una mentira, no es una falacia, esta vaina es completamente verdadera he comprado una casa en Venezuela.» Aseguro

Agrego «Hice una inversión pequeña, en un espacio muy bonito que me dejo enamorado en Venezuela, un departamento con una buena vista, viendo hacia el Mar Caribe ubicado en Lecheria, Estado Anzoátegui que se encuentra al norte del país, una ciudad bastante turística y bellísima.»

Comento que no le hizo caso a quienes le advirtieron de que no invirtiera en el país por la situación y los riesgos que esto podría llevar hasta a perder la vivienda «Yo sé lo mucho que están pensando «Luisillo eso ha sido una decisión para nada buena, acaso no vez la noticia Luisiillo, no sabes que el país está pasando por una situación muy complicada, muchísimas personas se están yendo o están por irse todos los días, resaltó » no hay recursos, que conseguir gasolina es muy difícil, si pues yo estoy muy enterado de esto relató, pero quiero ser totalmente honesto y transparente con ustedes.»

«Se puede comprar una casa con $7000 a $10.000 dólares es bastante aceptable», expresó,»pero esta casa que estoy por mostrarles me costó $20.000 dólares, es barato recalcó que en muy pocos lugares se pueden conseguir viviendas a este precio, ya que es una casa que esta frente al mar, honestamente es una buena inversión a futuro cuando el país esté en días mejores, señaló.