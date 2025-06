Luis Matos llegó a los 100 hits en las Grandes Ligas

El jardinero venezolano Luis Matos fue protagonista en el triunfo de los Gigantes de San Francisco y llegó a los 100 hits en su carrera. En la jornada de las Grandes Ligas también destacaron Wilmer Flores, Orlando Arcia, Luis Arráez, Elías Díaz, Oswaldo Peraza, Jackson Chourio, William Contreras y Ranger Suárez.

Juan Soto volvió a exhibir su buen desempeño con el bate junto a Francisco Lindor, en una jornada de domingo llena de sentimientos para Elly de la Cruz. Randy Arozarena, por su parte, definió el éxito de su equipo.

Luis Matos, de 23 años de edad, pegó un jonrón de tres carreras para ser la figura clave en el triunfo de los Gigantes de San Francisco en su encuentro con los Marlins de Miami.

Con los dos hits conectados que logró, Luis Matos llegó a su primer centenar de este renglón en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Todos estos batazos los ha conectado con los Gigantes de San Francisco.

Luis Matos acumula 12 imparables y siete carreras impulsadas en 24 encuentros para tener un promedio con el madero de .167.

El criollo Wilmer Flores remolcó una carrera y el puertorriqueño Heliot Ramos anotó en una oportunidad. El dominicano Camilo Doval (7) tiró 1.1 capítulos sin anotaciones para salvar el partido.

El dominicano Otto López remolcó una vuelta por los Marlins.

El dominicano Juan Soto la sacó del parque por segundo partido consecutivo y el puertorriqueño Francisco Lindor y Pete Alonso también pegaron jonrones para que los Mets de Nueva York completaran la barrida en su serie de tres juegos ante los Rockies de Colorado.

El boricua Edwin Díaz (13) ponchó a los tres bateadores que enfrentó para alcanzar el salvamento.

El venezolano Orlando Arcia fletó un jonrón por los Rockies.

El cubano Randy Arozarena pegó un imparable para remolcar al dominicano Julio Rodríguez con la carrera con la que los Marineros de Seattle dejaron en el terreno, en la novena entrada, a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Luis Castillo laboró seis entradas en blanco y el mexicano Andrés Muñoz fue tocado con una anotación en un episodio lanzado y fue el lanzador ganador por los Marineros.

Chris Paddack recorrió ocho entradas de 10 ponches y una carrera por los Mellizos.

Orlando Arcia hits his first homer as a Rockie! pic.twitter.com/ZC3E6UKnUm

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 1, 2025