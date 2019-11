Ledezma: Sin la verdad no habrá confianza

Ledezma recordó que hace dos años dejó el país y aseguró que algún día dará a conocer todos los detalles de su fuga.

Nacionales- El ex alcalde metropolitano,Antonio Ledezma, consideró que si el líder opositor Juan Guaidó no le habla con la verdad a los venezolanos, la ciudadanía no tendrá confianza para seguir luchando.

“Si Guaidó no se resuelve a poner las cosas en su justo lugar, si no asume la verdad de esta tragedia y las causas de los errores a corregir, no habrá confianza en una ciudadanía que está ganada a seguir luchando”, expresó.

Ledezma recordó que hace dos años dejó el país, el cual a su juicio sobrevive en manos de una corporación criminal que mantiene secuestrada las instituciones de la nación.

Aseguró que algún día dará a conocer todos los detalles de su fuga. “Fue una decisión personal, consciente de los riesgos implícitos que para mí eran subalternos al hecho cierto de seguir prisionero de una narcotiranía que pretende usarnos como rehenes”, dijo.

El ex alcalde destacó que desde entonces ha tratado de ser más útil para Venezuela desde el exilio. Agradeció a todas las naciones que le abrieron sus puertas para dar a conocer la situación del país.

Ratificó que para lograr la libertad de Venezuela es necesario contar con la cooperación internacional, pues afirmó que el país no lo puede hacer lo solo.

Así mismo, explicó que la ayuda para el país debe ser teniendo como fuente el principio de intervención humanitaria de la ONU. Asimismo, con la aplicación del TIAR y la Convención de Palermo.

Para Ledezma, es necesario dejar de lado cualquier proceso de diálogo o negociación con el régimen de Maduro. “Todo esto requiere de una estrategia y de un comportamiento coherente de la dirigencia”, concluyó.

