Las lombrices pueden causar la muerte

En lo que va de año en el SAHUM han operado a 4 pacientes obstruidos por áscaris

‘El Ascaris Lumbricoides es común en niños y niñas que no reciben cuidados higiénicos corporales ni en la alimentación; y si se descuida, puede ocasionar afecciones graves y hasta la muerte’.

CAUSA PRINCIPAL: FALTA DE HIGIENE

El Ascaris Lumbricoides (lombrices) es un nematodo parásito que puede infectar al ser humano, afecta principalmente a niños o niñas, a partir de los 2 años de edad con prevalencia en zonas geográficas donde los estados socioeconómicos son más bajos (como las zonas rurales) la infección es causada por exposición a excremento, contacto continuo al jugar con arena, no desparasitar de manera regular a los menores por falta de dinero o de control pediátrico, no lavar adecuadamente las frutas, verduras y alimentos antes de consumirlos, ingerir agua contaminada; entre otras.

No se contagia de una persona a otra. Una vez ingeridos los huevos se transforman en larvas; y las larvas en el parásito adulto, que provoca las enfermedad o infestación por áscaris”.

TODOS LOS DÍAS ACUDEN PACIENTES CON PARÁSITOS AL HOSPITAL

La doctora Moraima Romero, Jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica, del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) informó, que los pacientes con arcariasis intestinal suelen captarse por el Servicio de Pediatría del hospital “el pediatra de Triaje ve pacientes con parásitos todos los días; y el paciente que va a cirugía pediátrica, es aquel que llega por la Emergencia con un dolor abdominal muy fuerte, vómitos, abdomen distendido (se le palpa la masa abdominal); y cuando se le hace la radiografía de abdomen de pie, se observa un patrón obstructivo y el ovillo de gusanos puede dar una imagen radiológica parecida a ‘migas de pan’ entonces el médico pediatra pide valoración por cirugía pediátrica; y generalmente, si ese paciente está quirúrgico se prepara para cirugía y si no está quirúrgico -hasta que no veamos que expulsa los ovillos (de lombrices- no se da de alta”, explicó.

EXPULSAN LOMBRICES POR LA BOCA

La especialista indicó, que hay varios tipos de manifestaciones clínicas “se puede observar como una ascariasis intestinal, donde el paciente se queja de dolor abdominal tipo cólico; posible poco desarrollo del peso, porque las áscaris (lombrices) consumen parte de la comida que ingiere el individuo y no deja que los pacientes ganen peso; falta de apetito, porque dan sensación de llenura, puede haber expulsión de lombrices a través de las evacuaciones, también puede haber síntomas respiratorios y el niño puede toser y expulsar lombrices a través de la boca.

Estos signos indican, que el paciente está infestado por lombrices”, destacó.

ESTE AÑO 4 NIÑOS HAN SIDO OPERADOS POR ESTA CAUSA

Indicó la doctora Romero, que en lo que va de año en el SAHUM han operado a 4 pacientes obstruidos por áscaris “este último caso se realizó hace apenas 1 semana, se trata de una niña de 4 años que llegó obstruida por áscaris lumbricoides por ovillos; se procedió cortando una parte del intestino y se hizo anastomosis (sutura) previamente se extrajeron todos los áscaris (lombrices) que se pudieron, a través de esa misma incisión”, apuntó.

A CIRUGÍA POR OBSTRUCCIÓN Y OTRAS COMPLICACIONES

La especialista en cirugía pediátrica manifestó “nosotros como cirujanos, tratamos la ascaridiasis complicada; porque no es solamente la infestación por áscaris, sino las complicaciones que puede traer una gran infestación por lombrices. Estas lombrices adultas, se enrollan y forman ovillos como masas, que son las que pueden provocar en el paciente varias complicaciones quirúrgicas; por ejemplo, una sub-obstrucción donde el paciente siente cólicos, hay masas palpables pero todavía evacúa; y a veces, con tratamiento médico pueden expulsar estas masas u ovillos de áscaris; pero otras veces, cuando el niño es más pequeño provocan obstrucción completa, el paciente presenta mucho dolor, signos de irritación peritoneal, vomita contenido bilioso, tiene distensión abdominal y ausencia de evacuaciones. Cuando tiene esta sintomatología, es indicativa que cursa una complicación por una infestación masiva”, señaló.

EL PACIENTE PUEDE MORIR SI NO SE TRATA

Explica la especialista, que también puede provocar un cuadro severo muy grave, que son los vólvulos (giro del intestino sobre sí mismo y es una de las causas de la obstrucción intestinal) causado por la abundancia de lombrices. “Se necrosa, es un cuadro muy tóxico, muy grave, donde el paciente puede morir por infestación masiva de las áscaris; también puede causar apendicitis, porque una lombriz puede meterse en la apéndice, luego al querer tratar de salir (buscando luz) se topa con una pared -y en ese insistir en salir de la lombriz- puede provocar dolor e inflamación; e incluso, perforación de la apéndice”, advirtió.

AFECTAN LA VESICULA Y EL HÍGADO

Las áscaris pueden migrar y provocar obstrucción de los canales biliares, generar ascaridiasis vesicular (migración del parásito hacia el sistema biliar). Dijo la doctora Romero que esta manifestación puede detectarse por un ecograma “provoca un cuadro de dolor en el hipocondrio derecho, donde está el hígado, puede provocar ictericia en el paciente (coloración amarilla en la piel, las membranas mucosas o los ojos), vómitos y dolores de cólico bastante fuertes. Generalmente, con tratamiento el áscaris muere y desaparece, pero también puede ocurrir, que necesite una cirugía para extraerlo de la vesícula biliar”, expresó.

Agregó, “también pueden provocar abscesos hepáticos (hígado) que muchas veces se pueden resolver con tratamiento, pero hemos tenido casos donde drenamos los abscesos y hemos encontrado los áscaris enrollados en el hígado, hacen como túneles o quistes, se enrollan y provocan múltiples abscesos hepáticos (acumulación de pus en el hígado)”.

SE PUEDE PREVENIR 100 POR CIENTO

La doctora Romero hizo énfasis en que el Ascaris Lumbricoides se puede prevenir 100 por ciento “es importante saber que donde haya un niño con áscaris, el tratamiento a seguir lo debe hacer toda la familia, porque la infestación está en el entorno. Con medidas higiénicas y con antiparasitarios; por lo menos cada 6 meses, se puede prevenir esta patología”, finalizó.

Fotos: Luis Manuel Torres y Cirugía Pediátrica SAHUM