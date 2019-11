Hazard sobre el PSG: “A menudo querían reclutarme, pero les dije que no”

La revista L’Equipe público un adelanto de la entrevista realizada a Eden Hazard, quien admitió no querer regresar a Francia a menos de que sea con el Lille

Francia.- Hazard ha tenido éxito en cada club en el que ha jugado hasta ahora. Sus primeros partidos con el Real Madrid no daban buenas sensaciones, sin embargo, poco a poco el nivel del belga ha ido en aumento y las críticas se han ido apaciguando.

El volante belga también es líder de su selección, no solo con el gafete de capitán, sino con su rendimiento en la cancha. Ese gran nivel que ha mostrado en su carrera despertó el interés de muchos grandes de Europa, lo cual lo llevó del modesto Lille al Chelsea y finalmente al Madrid, no obstante, el club blanco no fue el único en acercarse al jugador en el último verano.

Uno de los equipos más interesados en el belga era el PSG, y en varias ocasiones se acercaron al jugador con ofertas para traerlo a Paris, sin embargo, la respuesta del ex del Chelsea siempre fue la misma, un contundente no. Ahora sabemos por qué.

En una entrevista otorgada a L’Equipe el mediocampista aclara sus motivos. “A menudo querían reclutarme, pero yo no quería volver a la Ligue 1 a otro club que no fuera el Lille. Y siempre les dije que no. En mi cabeza, estaba claro. Si regreso a Francia, será al Lille” declaró el futbolista.

Hazard aún profesa un profundo amor por los colores del club que lo vieron crecer. En sus inicios, cuando estaba lejos de ser una estrella del futbol mundial, el Lille le dio el voto de confianza y vio en su talento algo especial, ahora el belga demuestra su lealtad al club que confió en el.

Estas declaraciones solo son un adelanto de la entrevista que saldrá completa el día de mañana de manera exclusiva para miembros abonados del diario francés. Todo esto como previa del encuentro entre Real Madrid y PSG por Champions de la próxima fecha.

Foto: Agencia