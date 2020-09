Este es el lugar sagrado que ni con Google Maps puede pisar

Google Maps eliminó las imágenes compartidas por sus usuarios de la cima del monte Uluru, ubicado en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta (Australia), el cual es considerado sagrado por el pueblo anangu, dueños tradicionales del territorio

Siguiendo los deseos del pueblo anangu, las autoridades australianas prohibieron a los visitantes acceder físicamente al Uluru en octubre de 2019. Sin embargo, la aplicación permitía a los usuarios obtener vistas de este lugar que guarda un importante significado espiritual para la etnia.

En este contexto, la plataforma eliminó las imágenes después de que el organismo de Parques Nacionales de Australia (Parks Australia) señalara su preocupación por el hecho de que la gente utilizara la aplicación para ‘caminar’ virtualmente por el sitio sagrado.

Por su parte, una portavoz de Google Maps reconoció que “el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta es profundamente sagrado para el pueblo anangu”, motivo por el cual “tan pronto como Parks Australia planteó sus preocupaciones sobre esta contribución de los usuarios, eliminamos las imágenes”.

