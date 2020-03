Coronavirus y perros: No necesitan mascarillas porque no se contagian

El sector veterinario español se unió para enviar un mensaje de calma a la población con relación al coronavirus. Los especialistas indicaron que los perros no transmiten ni se contagian de la enfermedad declarada pandemia mundial

España- ¿Pueden los perros contagiarse de coronavirus? ¿Qué es el coronavirus canino? Uno de los primeros rumores que corrieron sobre el virus que preocupa a todo el mundo apuntaba que las mascotas -perros y gatos principalmente- podían contagiarse. A pesar de que la OMS lo desmintiera, finales de febrero, un perro de la raza pomerania dio un “positivo débil” por coronavirus Covid-19 en Hong Kong.

Aunque este perro no mostraba signos clínicos relevantes, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) modificó sus recomendaciones en relación al coronavirus y los perros, incluyendo acciones comúnes como lavarse las manos con frecuencia y el uso de mascarillas, en el caso de humanos contagiados.

No obstante, tanto profesionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud han indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus; y de hecho, recuerdan que aunque exista un coronavirus canino, no es el coronavirus Covid-19.

En relación a esto, la Real Sociedad Canina ha lanzando un comunicado en el que solicita no poner mascarillas a los perros para protegerlos del Covid-19, ya que con ello solo se consigue estresarlos. No obstante, “este hecho no exime de lavarse las manos bien después de tocarles y no frotarse los ojos o la nariz”, explica la RSCE.

“Hasta el momento no existe ninguna evidencia científica que indique que las mascotas son portadoras o transmisoras del coronavirus«, comunicaron. Posteriormente recalcaron que las mascotas no desarrollan ningún papel en la propagación de la enfermedad según los estudios realizados.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, de la mano de los especialistas del Centro de Investigación en Sanidad Animal y la Universidad Autónoma de Barcelona, brindaron los resultados de sus estudios al respecto. “No hay ninguna evidencia de que los animales domésticos puedan desarrollar la enfermedad, ni siquiera que puedan infectarse con el virus. Los perros y los gatos pueden sufrir enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus, y éstos no afectan al ser humano”, aseguraron.

También recomendaron lavarse las manos con agua y jabón después de tocar animales y evitar tocarse la cara luego de dicho contacto. Esto atiende solo a una medida preventiva, la cual es totalmente normal dado el alcance de la enfermedad.

Foto: Agencias