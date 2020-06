Alimentos tóxicos destruyen la salud (y II)

No espere enfermarse para eliminarlos. No es una dieta, es asumir nuevos hábitos de nutrición con conciencia sanadora buscando darle a las células lo que necesitan y no lo que se le antoje al paladar

Nutrición – Luego de revisar en la edición anterior los devastadores efectos de los lácteos, trigo y azúcar; veamos las consecuencias del consumo de grasas, quemados y tostados, fármacos, alcohol, tabaco y café.

Grasas

Aunque un chorrito de aceite crudo en la ensalada no hace daño, nos referimos en este caso al aceite sometido al calor, allí está el peligro. Toda la bollería industrial, los snacks y los fritos como patatas fritas, maíz, y otros aperitivos, junto con los helados, cremas y batidos son los alimentos que contienen grasas trans en mayor cantidad.

Este tipo de grasas se absorben por el aparato digestivo y pasan a la sangre, por eso el primer efecto es aumentar los niveles de colesterol total, sobre todo del colesterol LDL (“colesterol malo”), mientras que disminuye el colesterol HDL (colesterol “bueno.

Produce además un aumento de la rigidez de la arteria carótida, aumentan los niveles de triglicéridos en sangre elevando el riesgo de enfermedad cardiovascular, inflaman las células internas de las arterias, aumentan los factores de riesgo de diabetes, ateroesclerosis, ruptura de placa y muerte súbita cardiaca.

Quemados y tostados

Para muchos es común, por preferencia o descuido, comer algún alimento quemado. Sin embargo los efectos suelen ser peligrosos.

Los alimentos al ser expuestos a elevadísimas temperaturas transforman sus nutrientes y se aumentan las cantidades de dióxido de carbono y toxinas los cuales son ingeridos por nuestro organismo y elevan los agentes carcinógenos, con lo que se eleva en un 60 % las posibilidades de sufrir cualquier tipo de cáncer. Lo recomendable es eliminar la capa negra quemada o desechar el alimento.

Fármacos

Para nadie es un secreto el negocio de la industria farmaceuta: generar fármacos cuyos componentes produzcan otros males para así iniciar un ciclo de farmacodependencia, con lo cual se mantenga vivo el negocio y no la salud.

A esto se le suma la sensación de bienestar que le produce a alguien estar tomando cápsulas a cada rato. Sin embargo, lo que pudieran ser señales de alerta para indicar que algo está funcionado mal dentro del organismo, se calla con los fármacos, pues en lugar de solucionar la enfermedad de raíz, sólo elimina temporalmente la sintomatología.

Alcohol y tabaco

Quizá sea del que menos hay que convencer, suelen ser de consumo legítimo en su mayoría; aunque producen placer también hacen estragos en el organismo tales como sangrado de estómago o esófago, inflamación y daños en el páncreas, daño al hígado, cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, mamas y otras áreas, alteran la presión arterial, aumenta problemas cardíacos.

El consumo de alcohol produce deshidratación pues inhibe la hormona antidiurética, ocasionando que se expulsa más líquidos de los ingeridos. La producción de orina aumenta en 10 ml por cada gramo de alcohol ingerido. Al deshidratarse no solamente se pierde agua sino minerales que pueden producir cambios de carácter, calambres, mareos, fatigas, cansancio, aumento de frecuencia cardiaca, de temperatura corporal y nauseas.

A largo plazo puede producir infección urinaria, formación de cálculos renales, estreñimiento, migraña y trastorno broncopulmonares. La sed es el último síntoma de deshidratación. El alcohol afecta la capacidad de razonamiento y juicio, daña las neuronas, provoca un daño permanente a la memoria, altera los nervios, se pierde el control de los esfínteres.

Además del cáncer, el uso de cigarrillos causa enfermedades pulmonares como la bronquitis crónica, empeora los síntomas del asma en adultos y niños. Más del 90 por ciento de todas las muertes por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica son atribuibles al hábito de fumar, eleva el riesgo de enfermedades del corazón, incluyendo ataques al cerebro y al corazón.

Cabe recordar que la inhalación pasiva del humo del cigarro también aumenta el riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Se estima que la inhalación pasiva del humo de cigarrillos causa aproximadamente 3,000 muertes por cáncer pulmonar entre personas que no fuman y contribuye a más de 35,000 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares. El estar expuesto al humo de tabaco en el hogar también es un factor de riesgo que contribuye a nuevos y más severos casos de asma infantil. Además, los cigarrillos que se caen o se botan son la principal causa de fatalidades por incendios residenciales, causando más de 1,000 muertes cada año.

Café

De uso diario y repetido, de muy alta adicción. Contribuye en la aparición de úlceras y síndrome del colon irritable por la presencia de la cafeína, produce acidez de estómago, migrañas, problemas renales severos, aumenta la tensión arterial, insomnio, Síndrome de piernas inquietas (SPI). Sólo una taza de café puede aumentar la frecuencia cardíaca a 100 latidos por minuto (normalmente es entre 60 y 80). Se puede tardar hasta una hora para volver a la normalidad.

La cafeína estimula la producción de jugos gástricos en el estómago, los cuales al excederse irritan el revestimiento del estómago y el intestino, causando dolor y distensión abdominal para culminar en un úlcera gástrica. Esta bebida diaria también aumenta el riesgo de osteoporosis porque acelera la pérdida de hueso. La cafeína hace que los osteoblastos las células que participan en la formación de hueso nuevo sean menos eficientes e incluso puede matarlos, según un estudio publicado en la Revista de Cirugía Ortopédica en 2006.

El café además mancha los dientes, produce mal aliento porque deshidrata las mucosas de la boca, aumenta en un 20 % el riesgo de enfermedad de Alzheimer, según un estudio reciente realizado por el Instituto de Información Científica.

Foto: Agencia