Guanipa: Tengo la convicción que para el 5 de enero no hará falta modificación del reglamento

Guanipa señaló que no hará falta la presencia vía Skype de los parlamentarios en el exilio, puesto que estarán presentes al menos 93 diputados



Maracaibo- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró hoy, que la modificación del reglamento de Interior y de Debates busca que la mayoría del Parlamento electa por los venezolanos en el año 2015 “pueda manifestarse en las distintas sesiones” y que se pueda lograr el quórum.

Detalló que esta reforma permitirá que casos excepcionales de diputados que no estén en el país por persecuciones puedan ejercer su derecho al voto y a la participación.

De igual forma, Guanipa señaló que mantiene la «convicción» de que el 5 de enero no hará falta la presencia vía Skype de los parlamentarios en el exilio, puesto que estarán presentes al menos 93 diputados para una posible reelección del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Refirió que en su condición de perseguido solo ha hecho cuatro apariciones públicas en dos meses, pero que su aspiración es estar presencialmente el 5 de enero en el Parlamento.

También, indicó que la AN permite la entrada de representantes oficialistas, pero estos no pueden votar ante ninguna decisión.

«Por ejemplo, Torrealba no es diputado. Él perdió su condición de diputado, y aunque esté allí y trate de participar sin micrófono no puede ejercer el derecho de palabra y no puede votar», explicó.

Por otra parte, Guanipa, recalcó que desde la elección del Parlamento en 2015 el gobierno de Maduro ha tratado de impedir su funcionamiento y desarticularlo con “juicios que no tienen absolutamente ningún piso de constitucionalidad”, al tiempo que reiteró que no reconocen al TSJ y por lo tanto las decisiones que de él emanen.

«No reconocemos a esa farsa del TSJ, ni el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a más de 30 diputados y cualquier eventual decisión con respecto al Reglamento de Interior y Debates, que es decisión de la propia AN modificarlo», aseguró.

Vale recordar que ayer, se aprobó con las dos terceras partes de la plenaria la modificación del Reglamento de Interior y Debates de la AN, para que los diputados perseguidos puedan participar en las decisiones a través de la tecnología.

Foto: Cortesía