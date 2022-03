Instagram introducirá una nueva forma de contestar las Historias

Instagram una de las plataformas más usadas actualmente a nivel global por millones de personas– modificó hace poco el feed para que los usuarios tengan más opciones sobre los contenidos que ven en la plataforma

La red social Instagram, que pertenece al conglomerado tecnológico Meta, informó que estudia la posibilidad de permitir a sus usuarios contestar a las Historias de otros usuarios mediante mensajes de voz, y no solo con emoticonos o texto, las dos opciones que están actualmente disponibles para ese tipo de respuestas.

Así lo reveló Alessandro Paluzzi, que practica la ingeniería inversa para adelantarse a las nuevas funciones que introducirán apps como Instagram; la red social «está trabajando en la habilidad de responder a las Historias con mensajes de voz». El experto compartió esa novedad en su perfil de Twitter el pasado 26 de marzo.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022