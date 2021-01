Estrella profesional de videojuegos se retira a los 25 años por una extraña lesión en un dedo

Thomas ZooMaa Paparatto experto en videojuegos explicó que el dolor en su mano le imposibilita competir contra otros jugadores de su nivel

El reconocido jugador profesional italo-estadounidense de videojuegos Thomas ‘ZooMaa‘ Paparatto ha anunciado su retiro de los deportes electrónicos debido a una lesión en el dedo pulgar.

Paparatto, de 25 años, señaló en un comunicado difundido a través de la plataforma TwitLonger que dejará de jugar profesionalmente en el mundo competitivo de ‘Call of Duty’ durante el “futuro previsible”.

“Me rompe el corazón alejarme de un juego en el que puse mi corazón y mi alma cada día durante ocho años”, afirmó ‘ZooMaa’. Explicó que una lesión en su mano de la que años atrás ya se había tratado, ha vuelto a manifestarse y que le cuesta “mucho competir al más alto nivel contra algunos de los mejores jugadores del mundo”.

We are thankful for everything that @ZooMaa has done for the Subliners & our entire org wishes him a speedy recovery. His incredible talent as a teammate & competitor has always made him amazing & the positivity he brings to the community is truly special. We’ll see you soon. https://t.co/P5ZIKnvE72 pic.twitter.com/Lm4xLRsEAd

— NYSL (@Subliners) January 19, 2021