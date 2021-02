El Perseverance llegó a Marte: el robot explorador de la NASA aterrizó exitosamente en el planeta rojo

El Perseverance buscará evidencias de vida pasada en Marte y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión

Luego de siete meses de viaje, el vehículo tocó la superficie marciana a las 20:55 GMT de este jueves, según informó la NASA en una transmisión en directo.

El Perseverance buscará evidencias de vida pasada en Marte y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión.

Lea también: La NASA detectó una señal de radio procedente de Ganimedes «una de las lunas de Júpiter»

También pondrá a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo.

En su aproximación a Marte, el Perseverance superó los llamados “siete minutos de terror”, el período de ingreso y descenso en la atmósfera marciana en que la temperatura y el riesgo son máximos.

El aterizaje fue confirmado por mensajes de radio enviados a la Tierra desde el cráter Jezero, un antiguo lago que será estudiando en los próximos años por el robot.

Minutos después de la llegada, la ingeniera Diana Trujillo, una de las líderes de la misión, confirmó que el Perseverance “está listo para comenzar operaciones en la superficie”.

“¡Hemos llegado!”, exclamó Trujillo emocionada.

La nave que llevaba a Perseverance ingresó a la atmósfera marciana a una velocidad de 19.500 km por hora. En siete minutos esa velocidad fue reducida a cero.

Todo el descenso fue automatizado y dado que hay un retraso de más de 11 minutos en las comunicaciones con la Tierra, el Perseverance estuvo a solas durante la operación.

Steve Jurczyk, director encargado de la NASA dijo que este aterrizaje exitoso facilitará las futuras misiones a Marte.

La del Perseverance es la misión de búsqueda de vida en Marte más ambiciosa de la NASA desde la década de 1970.

“El enfoque más reciente de la NASA ha sido explorar entornos antiguos, porque los datos que tenemos sugieren que el planeta fue más habitable durante sus primeros mil millones de años”, le dijo Ken Williford uno de los líderes de la misión, a Paul Rincón, editor de ciencia de la BBC.

El Pereverance lleva instrumentos científicos que podrán buscar huellas químicas de vida en las rocas marcianas. Estas podrían incluir compuestos orgánicos, es decir, que contienen carbono.

También podrá buscar señales visuales de biología, como comunidades microbianas fosilizadas.

El Perseverance, que tiene el tamaño de un automóvil y pesa cerca de una tonelada, cuenta con novedosos instrumentos, como cámaras, un helicóptero y hasta micrófonos.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021