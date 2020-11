The Walking Dead se grabará en el colegio Don Rómulo Gallegos

Inaugurado en los años ´60, para atender a unos 300 niños aproximadamente, hoy luce no sólo el abandono de las autoridades

Maracaibo– Como un set de grabación de una reconocida serie de ciencia ficción quedó convertido el colegio Don Rómulo Gallegos, ubicado en el sector Pravia, en Los Haticos por arriba, parroquia Cristo de Aranza, el cual visitó el equipo de Qué Pasa.

Inaugurado en los años ´60, para atender a unos 300 niños aproximadamente, hoy luce no sólo el abandono de las autoridades, también el estado en el que el hampa lo ha convertido.

El colegio desde sus inicios contó con un comedor diseñado exclusivamente para ese uso y fue demolido gracias a la gestión de Pablo Pérez para construir unos salones de educación inicial, los cuales nunca fueron concluidos y la estructura a medio terminar fue saqueada por la delincuencia.

Al entrar como «Pedro por su casa», ya que no hay ninguna seguridad; vimos salones sin puertas, ventanas, ventiladores, sin nada; es el lugar propicio para grabar la popular serie estadounidense, en la cual los muertos caminan en una ciudad apocalíptica en donde todo esta en ruinas y devastado.

«En el colegio ya no queda nada por robar, hasta las rejas ya se las están llevando», manifestó un vecino quien no quiso identificarse, y aseguró que «cada vez que vemos a los delincuentes llamamos a la policía pero ella nunca llega».

«Sólo quedan los pisos, techos y paredes y no se los llevan porque no pueden, sino ya no hubiera nada ahí», se quejó el vecino. De igual modo otros vecinos manifestaron que de seguir la desatención con el colegio, lo invadirán, ya que según manifestaron, es cueva de delincuentes, «Por aquí no puede pasar nadie después de las ocho a pie, el que pase lo atracan y salen corriendo para dentro del liceo», los vecinos manifestaron que ya han denunciado la situación a las autoridades.

El alumbrado, el cableado, pupitres, mesas, pizarrones, puertas, ventanas, tuberías, aires acondicionados, todo fue saqueado, y es que al parecer este es el nuevo fenómeno que se presenta ahora en muchos colegios y liceos de Maracaibo.

A escasos metros se encuentra lo que fue la Unidad Educativa Valerio Toledo, la cual fue invadida hace once años. Tras la construcción de un nuevo anexo y debido al abandono en el que quedó la vieja edificación, ésta fue tomada por los vecinos; acarreando una serie de problemas a la zona.

La cañada Cacaito, aledaña a los dos institutos, se encuentra totalmente colapsada por la basura y está tumbando un puente peatonal del lugar.

¿Autoridades?

Al parecer las autoridades educativas no saben lo que ocurre con los colegios y liceos, ¿Debido a su apretada agenda?; sin embargo, deberían preocuparse, sino por la educación, porque es precisamente un centro de votación el cual ahora no reúne las mínimas condiciones de uso.

Algunos vecinos manifestaron que una señora llamada Carmen «se llevó parte del mobiliario y equipos a su casa», para «resguardarlos». Este es otro espacio educativo histórico perdido, debido a la indolencia de algunos, la apatía de otros y la ignorancia de muchos.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades policiales para que por lo menos patrullen en horas nocturnas el sector, ya que el colegio y la zona se ha convertido en el centro de recreación y caleta de malandros, drogadictos y delincuentes que se han apoderado del colegio y del sector, desde donde planifican sus fechorías.

Fotos: J. Herrera Lobo