Omar Vizquel es acusado de violencia doméstica (+video)

A través de una transmisión en vivo en la red social Instagram la esposa del pelotero Omar Vizquel denunció ser víctima de violencia doméstica

La esposa de Omar Vizquel, Blanca Vizquel hizo una transmisión live (en vivo) en la red social Instagram donde acusó al pelotero venezolano de supuesta violencia doméstica por la cual se habría separado de él.

Lea también: Omar Vizquel quedó sexto en la votación al Salón de la Fama

Según Blanca, esta también sería la razón por la que Vizquel habría perdido su trabajo con los Medias Blancas de Chicago en Major League Baseball (MLB – Grandes Ligas) y habría aceptado dirigir a la Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Blanca Vizquel, destacó que se encuentra en un proceso de divorcio y que no puede dar mayores detalles del caso por avisop de sus abogados.

Aseguró que en este momento se encuentra «más fuerte que nunca, mental, física y espititualmente». Aunque reconoció que le falta un largo camino por recorrer.

Señaló que el pelotero venezolano pretende que ella haga silencio «para no dañar su carrera, para no dañarle su salón de la fama».

«Él jamás pensó en mí, ni en mi bienestar, yo era su trofeo, yo era su llavero, me exigía que fuera a todos lados con él y yo por no molestarlo y no pagar las consecuencias tenía que acceder con una sonrisa, bien vestida, maquillada, cuando lo único que queía era llorar», relaó Blanca.

Este hecho se ha vuelto viral en las redes sociales. Miles de fanáticos del grandes ligas han cuestionado la actitud de Omar y se muestran sorprendidos.

Por su parte, Omar Vizquel no se ha pronunciado con respecto a estas acusaciones.