Muerte de Estefanys Ortega pudo ser por una deuda de dólares

Un vocero policial dijo que, al parecer, Estefanys Ortega Zavala adquirió en el extranjero una deuda en dólares y la habrían mandado a matar por no pagar antes de dejar la nación azteca

Maracaibo- Desde el pasado domingo, cuando en la madrugada asesinaron a Estefanys Ortega Zavala (28 años de edad) frente a Mi Vaquita, los pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) están trabajando para esclarecer el crimen y una de las hipótesis, según trascendió, es que supuestamente la muchacha tenía una deuda en dólares y se la cobraron con la vida.

Una fuente vinculada con la investigación le confirmó a QUÉ PASA que ya fue entrevistado un joven de origen árabe llamado Jan, hijo del propietario de una venta de carros usados ubicada en la Circunvalación 1 de la capital zuliana, de quien en un primer momento se dijo que era novio de la víctima.

Lea también: Mataron a tiros a novia de comerciante al salir de Mi Vaquita (+FOTOS Y VIDEO)

El mismo informante reveló que los petejotas descartaron al muchacho como sospechoso, luego de entrevistarlo y establecer que la relación entre Jan y Estefanys “sólo era de encuentros sexuales ocasionales” y que entre ellos no existía ningún tipo de compromiso o promesa de amor, “no tenían nada serio”.

Una pista apunta hacia México

Otra fuente consultada y que tiene conocimiento de la investigación le dijo a QUÉ PASA que entre las pesquisas surgió una pista, luego de conocerse que Estefanys Ortega había emigrado a México, desde donde supuestamente llegó hace poco tiempo a visitar a sus amistades.

Este vocero policial dijo que, al parecer, la joven muchacha adquirió en el extranjero una deuda en dólares y la habrían mandado a matar por no pagar antes de dejar la nación azteca. No descartan que los autores del crimen tengan un centro de operaciones en La Villa del Rosario, en la subregión Perijá del estado Zulia.

Una fuente del Cicpc que pidió no ser identificada por no tener autoridad para dar declaraciones, dijo por su parte que mientras la investigación esté en curso no descartan ninguna de las hipótesis que vayan surgiendo.

Hasta ahora, comentó, se ha avanzado en las entrevistas al círculo cercano de la víctima y en los análisis científicos de las evidencias de interés criminalístico que colectaron en la escena del crimen, así como el estudio médico forense realizado al cadáver de Estefanys.

Malas decisiones de vida

Ayer Nellys Zavala, la madre de Estefanys Ortega Zavala, estuvo en la morgue para retirar los restos mortales de la muchacha y, visiblemente afectada por lo ocurrido, dijo que un mal presentimiento la invadió la noche que mataron a la joven. Luego llegó la llamada que ninguna madre quiere recibir.

No tenían una buena relación. Nellys dijo que desde muy niña dejó a su hija al cuidado del padre, de quien no dio el nombre, para dedicarse a trabajar haciendo oficios del hogar en casas de familia. “Casi no me hablaba”, reconoció la señora. “Yo la regañaba mucho, (Estefanys) me decía que vivía con amigas (…) Cuando (yo) la regañaba, (ella) me contestaba: ‘No me digas nada'”.

Pero una afirmación de la madre resaltó entre todas sus palabras: “Desde los 13 años andaba en malos pasos”, reconoció, y agregó que “siempre le pedía que se dejara de eso, de esas noches de discotecas y lujos. Se la pasaba bebiendo en discotecas”. Y remató: “Estefanys quería tener hijos, y yo le pedía a Dios que no se los diera”.

De la víctima, su madre dijo que nació en Colombia y que era la cuarta de 11 hermanos. Nellys negó conocer el círculo social de su hija, pero sí notó que cada vez que la visitaba en su casa, ubicada en el sector Club Hípico de Maracaibo, siempre la llevaban en carros lujosos.