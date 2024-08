Hombre asesinó a estilista zuliana en Cúcuta

Funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta ingresaron pasadas las 6.00 a.m. al apartamento y encontraron el cadáver de la estilista en el piso con cinco puñaladas entre el pecho y los brazos. También hallaron el cuchillo que usó el agresor para asesinarla, según indicó el medio Caracol

Un hombre asesinó a puñaladas a una estilista y maquilladora zuliana, con quien mantenía una relación sentimental, en el barrio Panamericano de Cúcuta, Colombia.

La víctima quedó identificada como Angélica María Chacón, quien es oriunda del municipio Catatumbo del Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

Lea También: Investigan asesinato de estilista venezolano en Cúcuta

Chacón llegó el sábado 17 en la noche junto a su agresor al apartamento que le prestó la hermana de éste para compartir el fin de semana. Según los vecinos, la pareja festejaba con música, pero en la madrugada se escucharon gritos y alertaron a las autoridades de una discusión, reseñó el diario colombiano La Opinión.

Funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta ingresaron pasadas las 6.00 a.m. al apartamento y encontraron el cadáver de Chacón en el piso con cinco puñaladas entre el pecho y los brazos. También hallaron el cuchillo que usó el agresor para asesinarla, según indicó el medio Caracol.

El principal sospechoso del crimen es la pareja de Chacón, quien sería un líder del movimiento comunal de Tibú y huyó después de cometer el homicidio, según indican los diarios colombianos.

«Como a las 11:00 p.m. ellos estaban enfiestados, había música a todo volumen y todo estaba normal. Aunque se confundían con la música, yo sí alcancé a escuchar como gritos pero me arrepiento de no haberle prestado atención. Póngale que eran las 2:30 de la mañana y lo que me dio fue susto», dijo una vecina del sector al diario La Opinión.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable del asesinato de Angélica Chacón, quien era madre de dos niñas, y migró a Colombia en busca de estabilidad económica.