Es un delito hacer denuncias a través de las redes sociales sin pruebas

A propósito de las recientes acusaciones por presunto delito de abuso sexual que se viralizaron en el país conversamos con un par de abogadas para conocer desde su perspectivas más detalles de este

tema que se debe manejar con cautela para lograr la justicia requerida.

Tras verse involucrado en un presunto abuso sexual, Lenin Rojas, locutor de la emisora Ok 101, emitió un comunicado en sus redes sociales donde se declara inocente y en el que especifica que no emitirá ninguna información.

La publicación la hizo luego de que Lucia Di Vita denunciara en Instagram y desde España, el presunto abuso que sufrió por el locutor, cuando estudiaban juntos.

Rojas defendiendo su presunción de inocencia, objetó en su post que todo lo que derive del caso será manejado con la asistencia de sus abogados, «ejerceré todos mis derechos y exigiré la responsabilidad de todo aquel que sin pruebas se ha encargado de difamar y reenviar informaciones falsas. Aquí estoy y aquí estaré», concluyó.

Delito

Este fue el segundo caso de esta naturaleza que surgió la semana pasada. El primero fue la acusación hecha en Twitter por Melissa Pineda, en contra de Juan Guerrero, su ex profesor.

Al momento de la denuncia Guerrero, que también laboró como fotógrafo en medios de comunicación marabinos, prefirió no declarar, pero aseguró que «a su debido tiempo» enviaría una carta a los medios.

Por ello lo contáctamos nuevamente vía WhatsApp -ya que está fuera del país, al igual que la denunciante- y respondió que estaba siendo asesorado, «cuando tenga mis evaluaciones y pruebas de mi conducta, les aviso. Gracias por el interés, saludos».

Suicidios

Ambas denuncias, salieron a relucir tras el escándalo desatado en todo el país, donde fueron acusados de cometer presuntos abusos sexuales varias figuras públicas, muchas de ellas peligrosamente amparadas en el anonimato.

Uno de los casos fue el de Willy Mckey, periodista y poeta, quien tras admitir que tuvo relaciones sexuales con una adolescente de 16 años cuando él tenía 36, se suicidó lanzándose de un noveno piso en Argentina.

Por otro lado, en Caracas un profesor de matemáticas se quitó la vida el pasado miércoles, supuestamente tras conocer las denuncias por presunto acoso sexual que contó, en lnstagram desde Chile, Valerie Michelle Smal, una de sus exalumnas del colegio Monseñor Castro de Caracas.

La joven escribió desde su Instagram. «Ayer me quede viendo los testimonios de las mujeres en la cuenta de @yotecreovzla y sentí la necesidad de denunciar este caso! Espero que muchas de las chicas de este colegio conocidas y no, se atrevan alzar su voz y denuncien a este profesor llamado carlos Contreras️ tiene añooos con este modus operandim y hay que ponerle un parado a que no siga manipulando y aprovechandose de niñitas pequeñas!! Basta ya!!».

El profesor fue identificado como Carlos Giovanni Contreras García, de 57 años.

«El Ministerio Público debe demostrar si hubo un delito o no»

Más del 90% de las denuncias hechas a través de las redes sociales son anónimas, ¿De qué manera ayuda esto a la presunta víctima a conseguir justicia?

-El problema es que si la víctima no quisiera acusar a su presunto agresor, pudiera hacerlo el Estado. Al haber «noticia crimini» el Estado tiene que accionar pero generalmente ese tipo de denuncia si son abusos tienen que colocar la denuncia formal ante el Ministerio Público la persona afectada. Ahora tú no eres la persona afectada ves que a mí me están violando, tú eres la que denuncia, la víctima soy yo y el Estado tiene que accionar. Ante esa situación como son redes sociales el Estado debería investigar la identidad de esa persona con la dirección IP, para dar con el dueño de la cuenta».

¿Es posible que alguna diga mentira?

-Evidentemente sí. Yo he tenido casos donde la víctima generalmente por pejudicar a quien están denunciando dicen que esa persona abusó de ella, que la ha tocado y ha sido por un bien económico o por un inmueble.

Ahora bien ¿Qué pasa con las acusaciones de presuntos abusos que ocurrieron hace años?

-Vamos a estar claros, allí no se puede hacer nada, porque la prueba fundamental es la de medicatura forense.

Y ¿Qué pasa cuando quien denuncia está fuera del país?

-Porque no hay una víctima a quien hacerle exámenes, y lo tienen que desestimar finalmente.

¿Cómo queda el principio de presunción de inocencia del presunto abusador?

-Ese es el problema, porque el sistema de aquí es un sistema acusatorio, es decir, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pero aquí generalmente lo que hacen es presentar acusaciones sin muchos elementos, pero impera lo que diga la víctima, entonces el acusado tiene que ir a juicio para comprobar su inocencia y no la víctima demostrar que a quien acusa es el culpable, pero legalmente es el MP el que debe demostrar si alguien cometió un delito o no.

Para usted ¿Qué es la justicia? ¿Es el linchamiento social o es un castigo judicial contra el abusador?

– La justicia es un mecanismo que permite el equilibrio en la vida en común. Con la justicia se pretende no sólo resarcir el daño a la víctima, sino generar dentro de la vida social el respeto a la ley. Cuando se penaliza una acción, no se hace con el propósito de que la víctima cobre venganza a través de la pena, sino generar en la conciencia colectiva el temor a salirse del orden social y judicial.

«El que acusa debe probar lo que dice»

El el 90% de las acusaciones se ha hecho en las redes sociales y muchas son anónimas, ¿A qué cree que se deba esto?

-Con eso hay que tener mucho cuidado, primero porque no son las vías establecidas para denunciar. Pero si podría ser parte de una ventana liberatoria, es decir, que yo digo lo que me sucedió en un momento determinado y muchas personas, mujeres, niñas o adolescentes, se identifican conmigo y empezaron a contar sus historias. Cuando se hace de forma anónima es función del Estado investigar a través de la informática forense de dónde salió ese tuit.

¿Es posible que alguna diga mentira?

-Eso ni siquiera lo podemos determinar nosotros, eso tiene que ir a un procedimiento judicial, porque quien acusa prueba, si yo afirmo que José me violó, yo tengo que probarlo.

Ahora bien ¿Qué pasa con las acusaciones de presuntos abusos que ocurrieron hace años?

-En esos años de repente se guardó un correo electrónico o alguna evidencia que debe tener la víctima, porque no podemos hacer acusaciones a la ligera.

Y ¿Qué pasa cuando quien denuncia está fuera del país?

-Si quiero que la acusación avance, tengo que estar en el país. Puede también el Ministerio Público (MP), hacerlo de parte de oficio, pueden ellos como Estado ocuparse de si por ejemplo hay otras 10 víctimas, que están acusando al mismo victimario le compete también al MP, indistintamente si la víctima está en Venezuela o no.

¿Cómo queda el principio de presunción de inocencia del presunto abusador?

-Si hay una persona que acusa, hay otra que tendrá que defenderse y la que acusa tiene que probar lo que está diciendo. Por eso cuando se usan las redes sociales para indicar algo si lo está diciendo la víctima, es factible que ella lo pueda decir porque se presume que fue violentada. Ahora bien yo le puedo creer a una víctima cuando me llega a mi fundación, yo le tengo que creer lo que ella a mí me está diciendo, pero tengo que respetar también la presunción de inocencia de la persona».

Para usted ¿Qué es la justicia? ¿Es el linchamiento social o es un castigo judicial contra el abusador?

-No podemos hablar de linchamiento social, no podemos ser inquisitivos. En las redes sociales no podemos acusar de forma libre, no podemos decir nombres, particularmente yo me cuido mucho de eso porque puedo pasar de ser defensora del movimiento #YoSíTeCreo a acusada y que me vaya a acusar unos de los presuntos victimarios.