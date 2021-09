El conmovedor testimonio de la madre de Vianney, una de las mujeres que desaparecieron en el naufragio de la Tortuga

Familiares están consternados con la situación

Vianney Dos Santos es una de las víctimas desaparecidas en el naufragio de una embarcación entre Higuerote, en el estado de Miranda, e Isla La Tortuga, ocurrido el 9 de septiembre cuando el barco donde viajaban la mujer y otros acompañantes se partió en dos.

Su madre, la señora Emma Morales, expresó su dolor por la desaparición de su hija y su deseo de volver a verla sana y salva, así como a su yerno que también viajaba en el barco.

«Siento mucho dolor, mucha tristeza, quiero ver a mi hija, quiero ver a mi yerno; los perros los necesitan, tienen tres. Los perros han llorado, están acostumbrados a dormir con su madre y su padre en su cama, son dos de sus hijos », le dijo la madre a Punto de Corte.

Por su parte, Emily Dos Santos, hermana gemela de la víctima, dio a conocer que «Mi hermana es mi otra mitad, es la luz, los colores, mis matices. A pesar de que somos gemelos y muy similares físicamente, e incluso en el tono de voz, somos muy diferentes. Ella es la parte divertida, loca, la que pide abrazos, la que si te equivocas te da un masaje y te dice ‘te quiero, come, cuídate, que voy a hacer si ¿Tú no estás allí?’. Nunca le pregunté a mi hermana qué iba a hacer si ella no estaba porque esa posibilidad nunca se me ocurrió », dijo.

«Mi madre tuvo un covid muy malo hace unos meses y nosotros, como muchas familias, estábamos muy preocupados; Fue casi un milagro y nos abrazamos y dijimos que íbamos a salir de eso, y así, Vianney y Alejandro, hoy mi mamá y yo nos abrazamos todos los días esperando a que regreses, porque vas a estar aquí, porque tienes casa. Son una pareja muy explosiva, se aman y se complementan. Y nos reconforta que Dios los tenga juntos », Añadió Emily.