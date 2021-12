Cuatro delincuentes vestidos de enfermeros robaron 500 mil dólares del Banco Provincial en Barinas

El robo en el que actuaron cuatro delincuentes vestidos de enfermeros está bajo la estricta investigación de funcionarios de la división Contra Robos del Cicpc

Cuatro hombres vestidos de enfermeros robaron 500 mil dólares de un banco Provincial en Barinas. Alrededor de las nueve de la mañana del pasado día martes 14 de diciembre cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la sede del Banco Provincial ubicada en la avenida 23 de Enero de la ciudad capital del estado Barinas, de donde se llevaron en una audaz operación delictiva más 500 mil dólares en efectivo.

El caso que está bajo la estricta investigación de funcionarios de la división Contra Robos, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas delegación municipal de Barinas, ocurrió 30 minutos después que fuera dejada la cuantiosa remesa por guardianes del transporte de valores y estos se retiraran de la entidad.

Delincuentes vestidos de enfermeros se hicieron pasar por clientes del banco

Según el informe policial, los delincuentes que simularon hacer una pequeña cola para supuestamente realizar una operación bancaria, sometieron a los trabajadores del banco y a los clientes para después llevarse el dinero de la remesa que la empresa de blindados había ingresado a la agencia media hora antes.

Según testimonios, los hombres vestían de enfermeros y se movilizaban en motos y en un vehículo negro, cuando huyeron del Banco con el botín.

Detalles del robo

Entre 3 y 4 individuos, que se mantuvieron en cola junto a otras personas que ingresaron a la entidad para hacer sus transacciones, fueron los responsables del hecho, y quienes armados lograron salir de la misma con el dinero que recién habían dejado los guardas de un transporte de blindados de valores privado/ se informó.

La situación generó temor y sorpresa entre los presentes lo que activo las alarmas bancarias, para iniciar el proceso de investigación de este caso en el que no se descarta complicidad interna y externa.

Por lo que desde el mismo momento la policía científica viene haciendo el seguimiento y los interrogatorios necesarios para lograr dar e identificar con los cabecillas de la banda.

No obstante, gran hermetismo guarda el CICPC en torno a la información del caso a fin de no levantar sospechas y lograr dar con la identificación y aprehensión de los delincuentes que se presume no sean de la ciudad de Barinas y hayan venido de otras zonas del país.

El robo a bancos

El asalto o robos a entidades bancarias volvió a recrudecer en el país, después de diez años, de letargo.

Pero por el uso de las divisas en dólares y euros, más que todo en sustitución del Bolívar por su escaso poder adquisitivo , en el mercado financiero nacional, regresó con fuerza el atraco a entidades bancarias del país .

Cabe recordar que hace dos meses en la avenida Cota Mil de Caracas, una banda de delincuentes conformada por efectivos policiales del FAES. se apoderaron de más de $ 160 mil dólares y 18 mil euros en efectivo que iban a ser resguardados en la sucursal del BOD, de la Castellana.

El CICPC investigó y se encontró con que el jefe de la unidad de comandos del FAES, estaba entre los cabecillas del grupo de delincuentes implicados, en complicidad con un empleado de los seguridad del BOD. El dinero no se logró recuperar.