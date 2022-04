Agresor del migrante venezolano pidió disculpas luego de viralizarse su actuación (+Video)

Luego de viralizarse en distintas redes sociales la denuncia por una agresión xenofóbica ocurrida el día domingo contra un joven migrante venezolano, personas chilenas y extranjeras han repudiado publicamente está actuación, exigiendo que sea sancionada de acuerdo a la ley

El hombre, que se identificó como Carlos, dijo en una entrevista para un medio local que ingirió mucho alcohol la noche anterior y que ha pasado por diversos problemas personales. Señaló que no estaba en sus cabales cuando insultó a los venezolanos.

El ciudadano chileno que insultó y agredió a dos venezolanos en un local de la cadena de comercios Oxxo en Ñuñoa, una localidad en Santiago de Chile, afirmó para el medio local T13 que al día siguiente se disculpó con los jóvenes y reconoció que su actitud fue desmedida.

En una entrevista para el medio, publicada este 20 de abril en su portal web, el hombre aseguró que ha tenido problemas personales y que la noche anterior al episodio violento bebió alcohol en exceso y que no estaba en sus cabales cuando ocurrió todo. Aseguró: «Ni siquiera me di cuenta, me borré».

«Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven», agregó en la entrevista el hombre que se identificó como Carlos y quien afirmó haber recibido amenazas, al igual que su mascota.

Asimismo, aseveró que no tiene nada en contra de los extranjeros porque durante 10 años laboró en un compañía de cruceros y está acostumbrado a estar rodeados de estas personas, por lo que comentó que no tiene sentido que él discrimine a alguien. Agregó para T13 que es una persona pacífica y a veces cascarrabias, pero no violento.

Insultos xenófobos contra migrante venezolano

Carlos ingresó al local -donde los dos jóvenes trabajan- con su perra, sin embargo, la tienda no acepta mascotas en sus instalaciones. Ante la situación los venezolanos le comunicaron que no podía permanecer en el lugar con el animal y el hombre respondió con insultos xenófobos.

«Este es mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete», le dijo al hombre que trabaja como cajero y a quien posteriormente golpeó, mientras el otro joven intentó separarlos para sacar del local a Carlos.

Los venezolanos grabaron el incidente y lo difundieron en redes sociales. Según la información del periodista Sergio Novelli, los jóvenes pusieron una denuncia contra el agresor ante la policía.

