¿Por qué no puedo tener un orgasmo? Acá te damos 8 razones (+video)

Rutinas de nuestro día a día pueden inferir en nuestro rendimiento sexual sin que lo sepamos, causándonos frustración

El orgasmo es una de las etapas más buscadas en el sexo, y se ha investigado con rigurosidad. No tener la oportunidad de llegar al clímax es causa de frustración en miles de personas alrededor de todo el mundo.

Diversos expertos han dado con 8 motivos que pueden estar impidiéndote llegar al orgasmo con facilidad. Y con ligeros ajustes a tu rutina, podrás evitar que esto siga ocurriendo.

Estar todo el día sentado

Si trabajas en horario de oficina, debes estar muy pendiente de todas tus pausas activas, ya que el estar sentando puede contraer por demasiado tiempo los músculos pélvicos. Esto haría que los estímulos a esos músculos al momento de tener sexo tengan respuestas tardías, o no aparezcan.

Los tacones muy altos pueden estar quitándote los orgasmos

Una mujer con tacones altos pueden ser muy sensuales, y pueden invitar a tener pensamientos eróticos, pero realmente no benefician a las mujeres a la hora de tener un orgasmo.

Por la misma tensión que se forma en la pelvis, poco a poco el cuerpo no sabrá diferenciar cuando se trata de una contracción de pelvis por acto sexual, o por uso de zapatos altos. Esto provocará que el cuerpo no libere las hormonas que causan la excitación.

Ingerir bebidas alcohólicas y gaseosas

Para llegar al orgasmo, la mujer necesita tener flexibilidad en los músculos de su cuerpo. Al beber bebidas con químicos y conservantes. Poco a poco se va perdiendo la capacidad elástica.

No hacer ruido

Si bien los sonidos que emiten las personas en una película pornográfica, son exagerados y fingidos, algunas mujeres necesitan gemir para poder alcanzar el clímax.

Recordemos que el sexo es una experiencia donde deben participar todos los sentidos.

No masturbarse a menudo

La masturbación es la mejor forma de saber qué le gusta a tu cuerpo, y qué no. Si no sabes identificar que clase de caricias te causan excitación, puedes estar interfiriendo en la obtención del placer.

Bajos niveles de oxitocina = menos orgasmos

La oxitocina es la hormona que no hace enamorarnos y sentir placer. Está ampliamente relacionada con los patrones sexuales, y es la causante de las contracciones uterinas.

El tener bajos niveles de oxitocina puede causar estrés y ansiedad. Y nadie con estas sensaciones llega al orgasmo.

Falta de ejercicio del suelo pélvico

El suelo pélvico es una zona muscular muy importante a la hora de obtener placer. El suelo pélvico es quien sostiene la vejiga y el recto. La falta de firmeza en el puede causar disfunción sexual, e incontinencia.

¿No tener orgasmos es común? Puede depender de tu pareja sexual

A veces el problema no está en nosotros, sino en las personas que nos rodean. Hay que entender que también existe la incompatibilidad sexual.