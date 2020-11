5 alimentos con 35 calorías (o menos) que SÍ te saciarán y ayudarán a perder peso

Si has decidido bajar de peso por una cuestión médica o deseo personal, es probable que te encuentres preguntándote: ¡¿qué como?! Te compartimos 12 alimentos con 35 calorías (o menos) que SÍ te saciarán y ayudarán a perder peso.

Sabemos que llevar una alimentación balanceada y una vida saludable en general, son claves para mantener la salud de nuestro cuerpo y evitar el exceso de peso que se relaciona con diferentes problemas de salud.

Los riesgos de un exceso de peso

Si bien cada persona es diferente y la salud no siempre está directamente relacionada con el peso, las investigaciones han relacionado a un aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad, con un mayor riesgo de presentar cierto tipo de enfermedades.

Entre estas, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer (principalmente de endometrio, mama y colon), hipertensión, niveles altos de colesterol total o triglicéridos, accidente cerebrovascular, enfermedad del hígado y vesícula, entre otros, según señalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Es por eso que para el tratamiento de muchas de estas enfermedades se recomienda mantener un peso saludable. Asimismo, para tratar tanto el sobrepeso como la obesidad, además de analizar la causa y gravedad de la afección, se busca incluir cambios en el estilo de vida, los cuales incluyen una alimentación saludable y reducción en la ingesta de calorías.

Cómo reducir las calorías sin morir de hambre

Reducir las calorías que consumes no significa comer menos o matarte de hambre, simplemente implica sustituir alimentos con alto contenido calórico por otros alimentos bajos en calorías y grasas que te hagan sentir satisfecho.

Ojo, recuerda que todo cambio importante en tu alimentación, debe ir de la mano de un especialista, para evitar un desbalance, lograr incorporar los alimentos y calorías que necesitas para estar saludable, tener energía y alcanzar tu meta de peso, además de dar un seguimento.

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, señalan que una forma de saber si tienes un equilibrio calórico, es si mantienes tu peso. Para perder o aumentar peso, deberás inclinar la balanza hacia menos o más calorías. Además, claro, de incluir actividad física en tu día a día.

Alimentos

Una forma de perder peso es reducir tu consumo de calorías, para lo cual debes considerar también lo que tomas, controlar las porciones, pero, sobre todo, optar por alimentos saludables con menos calorías, que te ayuden a saciar el hambre, pero también te proporcionen nutrientes.

Estos puedes comerlos como snacks o incluirlos en tus comidas principales.

5 alimentos con menos de 35 calorías por 100 gramos

Pepino

Con sólo 15 calorías, destaca por su alto contenido de agua y, en menor cantidad, vitamina C, provitamina A y vitamina E, además de encontrar beta caroteno en su cáscara, de ahí la recomendación de no pelarlo.

Acelga

Tiene 19 calorías. De acuerdo a Eroski Consumer, pese a que su mayor peso es de agua, es rica en nutrientes reguladores, como folatos, potasio, magnesio, sodio, yodo, hierro y calcio, y una pequeña cantidad de vitamina C.

Calabacita

Tiene 20 calorías, con más agua y menos fibra que otras calabazas, aunque eso no significa que no sea excelente para tu digestión. De paso, es rica en vitamina C. Al vapor con un toque de sal, quedará deliciosa.

Espárragos

También contiene 20 calorías, además de considerarse un poderoso diurético que facilita la eliminación de líquidos y toxinas, gracias a la asparaguina, que promueve la producción de orina. Y no sólo eso, es un gran aliado si sufres de estreñimiento.

Espinaca

Tiene 23 calorías y se consideran el vegetal más rico en proteína; es rica en fibra, provitamina A, vitaminas C y E, así como del grupo B (B2 y B6). Sin olvidar la presencia de calcio, hierro, magnesio, potasio y sodio.