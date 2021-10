El poderoso lobby «trans» está destruyendo la realidad biológica (sexual) natural

La propaganda trans a nivel mundial, ha promovido la idea de que los niños pueden nacer con el cuerpo equivocado y que procedimientos médicos simples pueden «corregir los errores de su biología». Demasiadas niñas y jóvenes, han sufrido la mutilación de sus cuerpos sanos a instancias de esta ideología de moda

Cuando una minoría celosa -estimada en menos del 1 por ciento de la población- invade la libertad de la gran mayoría e insiste en que no puede haber alternativa a su cosmovisión, las libertades fundamentales del restante 99+% están gravemente intimidadas. La siguiente pregunta pudiera ser: ¿una vez abolida la realidad científica de la biología, qué se va a destruir a continuación?

Es verdaderamente alarmante que el fanatismo histérico del activismo «trans» haya ganado un estatus hegemónico en la cultura anglo-USA. Incluso yendo contra la libertad de expresión al convertirse en policía del idioma. Así en EU-GB-Can-Au, y en varios países de Europa, el movimiento «Trans» se ha convertido en una fuerza, cultural y hasta política, poderosa que, para borrar las claras diferencias biológicas entre hombres y mujeres, se ha afianzado en la «salud mental» para manipular las decisiones del sector y tergiversar las investigaciones científicas que contradicen sus afirmaciones.

La sociedad anglosajona se ha venido transformando en una categoría social de castrados que –sin duda- influirá culturalmente en su desarrollo humano y llevará inevitablemente a dicha sociedad a un colapso, en pocos años. Si no surge de sus entrañas un movimiento revolucionario que dignifique al ser humano.

Subraya Joanna Williams en RT: “En una germinación del sentido común -casi sin precedentes- el «Grupo de Igualdad del Consejo Deportivo de GB» ha admitido que los hombres y las mujeres son diferentes y concluye que los atletas trans no pueden rivalizar de manera justa en competencias femeninas. Ejemplo, cuando la ciclista transgénero Rachel McKinnon (en la gráfica de este análisis) subió al podio después de ganar el campeonato mundial de pista femenino, en 2018, las diferencias entre las competidoras eran evidentes.

McKinnon era más alta, más ancha y musculosa que las mujeres que ganaron plata y bronce… Es imposible pensar que tener un cuerpo masculino -con una estructura esquelética más grande, mayor capacidad pulmonar y mayor masa muscular- no le otorga a los atletas trans nacidos hombre una ventaja física sobre las mujeres, en la mayoría de los deportes…

Curiosamente, muchos de los órganos rectores del deporte, incluido el COI, se han contentado con ignorar al extremo estas diferencias biológicas básicas. Los miembros cierran los ojos, se tapan los oídos y fingen que la identidad de género de un atleta es mucho más importante que su sexo”.

En tal sentido, la propaganda «trans» no debería tener cabida en las escuelas. Afortunadamente una mayoría de padres -y algunos gobiernos- están despertando ante este desastroso lavado cerebral. Muchos análisis de auténtica seriedad reiteran que, la insistencia en que se use un lenguaje insólito de género neutro, y se asienten leyes a favor de espacios de un solo sexo, son intentos antidemocráticos y elitistas para imponer un cambio social desde arriba, usando instituciones de comunicación dominantes como la TV, el cine y las redes, donde el lobby trans goza de espacios importantes de propaganda. Se usa la «libertad de expresión» de una microminoría y al mismo tiempo se le niega el mismo derecho al 99,6+% restante.

El «Lobby Trans», usando una narrativa unilateral y peligrosa que va en contra vía de infinidad de estudios que destacan “las dificultades de salud mental que sufren los infantes que buscan cambiar de sexo”, persiste en su activismo en las escuelas. Incluso, un estudio realizado en la «clínica Portman» de la Fundación Tavistock (el instituto que promueve la libertad infantil para el cambio de sexo y apoya al «lobby trans» en GB) encontró un aumento de «tendencias suicidas» en los menores de 16 años que recibieron «tratamiento para bloquear su pubertad»: “Los niños identificados como trans, necesitan terapia, no solo aceptación y drogas”, sostiene el estudio.

Los psicólogos clínicos reiteran la necesidad de terapias continuas a quienes han cambiado el sexo. “Por lo general los «trans» sufren depresiones y tendencia al suicidio ante las primeras contrariedades. Un grupo pequeño, incluso, ha pedido el retorno al estatus anterior”. De allí la importancia de los padres en las decisiones de los infantes. ¿Los padres no deberían tener un «derecho a veto» sobre las decisiones médicas trans de los niños, denominadas disforia de género? ¿Se debería dejar que los infantes fumen, beban y vean pornografía, en la misma lógica de «salud mental» usada para el cambio de sexo?

Una primera victoria. En Londres, un tribunal les ha dicho a los médicos ingleses que ya no pueden recetar hormonas para bloquear la pubertad en infantes. Durante mucho tiempo, los activistas transgénero han explotado los cuerpos en desarrollo de los niños para sus propios fines, incluidos los políticos.

En un fallo –catalogado de histórico- el Tribunal Superior de Justicia británico, asentó que los menores de 16 años no pueden dar su consentimiento para que se les apliquen medicamentos que bloqueen su pubertad.

Tres jueces dictaminaron que los niños no pueden «sopesar y entender los riesgos y secuelas a largo plazo de los bloqueadores de la pubertad». A pesar de ser vendidos a los niños como “fácilmente reversibles”, los bloqueadores son medicamentos muy peligrosos que interfieren en el desarrollo biológico/mental.

Este fallo judicial que abrió el horizonte no debe llevar a que se olvide el papel que organizaciones benéficas para niños como «Tavistock», y los grupos de campaña y propaganda trans a nivel mundial, han desempeñado en la promoción de la idea de que los niños pueden nacer con el cuerpo equivocado y que los procedimientos médicos simples y directos pueden «corregir los errores de su biología”. Demasiadas niñas y jóvenes, han sufrido la mutilación de sus cuerpos sanos a instancias de esta ideología de moda.

No obstante, el Lobby Trans es tan poderoso en la anglósfera, que otro tribunal -esta vez de apelaciones- (Inglaterra y Gales) anuló la sentencia del Tribunal Superior. ¿Qué ocurre? Que está creciendo exponencialmente entre los menores, inducidos por la propaganda, la declaración de disforia de género, sobre todo entre chicas pre púberes que quieren ser varones; y en chicos que se sienten niñas; así no tengan la madurez suficiente para entender el calado de sus decisiónes. No se debería tirar a la basura el hecho de que las mismas instituciones que deberían protejer a los niños sean quienes mas daño les están haciendo.