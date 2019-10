Consejos para evitar situaciones incómodas en el sexo

Cuando pensamos en sexo lo primero que viene a nuestra mente son escenas apasionadas, quizá nos inspiramos por lo que vemos en televisión o en el cine, porque en realidad, las situaciones incómodas en el sexo o imprevistas son comunes. ¿Como evitar que arruinen el momento?

El sexo y las situaciones previstas más comunes

Así que hablemos, tanto con la pareja actual como con alguna anterior pudiste pasar por cosas como las que relataremos, así que tranquila, siempre hay forma de abordarlo y continuar con lo que se estaba haciendo.

1.- La duración del encuentro es…. corta

Dicen por ahí que tres o cuatro posiciones sexuales por encuentro son las recomendadas pero la realidad es que no hay un tiempo determinado para decir que el encuentro fue bueno o no, los famosos “Rapidines” tienen su encanto también.

El problema realmente se da cuando tu chico termina y tú no alcanzaste a llegar al orgasmo. Encuestas sobre el tema aseguran que el 72% de las mujeres ha pasado por esa situación y eso es verdaderamente alarmante. Reseña la web Soy Carmín

Lo que se puede hacer es decirlo, claro, con tacto, porque si te molestas en ese momento las cosas no acabarán bien. Expresa que necesitas más estimulación, que no llegaste, y dale ideas, no tiene caso reclamar sin ofrecer soluciones. Si estás con alguien que te ame, hará lo que sea por ser un mejor amante y complacerte.

2.-No estás de humor para tener relaciones sexuales (O tu pareja)

La pérdida o baja del deseo sexual es algo real. Puede ser derivada del estrés al que la persona se somete, efecto de algún medicamento que estén tomando o un problema de salud, por lo que no está de más acudir al médico si notas que esto ocurre con frecuencia.

3.- Un calambre en pleno encuentro

Suelen pasar cuando tu pareja o tú se quieren ver extremos y probar algo nuevo sin estar preparados. El sexo implica condición física, por lo que ejercitarse con regularidad les ayudará a varias cosas como durar más, ser más flexibles y evitar estas situaciones.

No tiene nada de malo que expreses que hay una molestia de esas y esperar a que pase para no lastimarte, tu pareja lo entenderá, no es algo que ocurra todos los días, le puede pasar a los dos.

Foto: Agencia