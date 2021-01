Médico argentino renuncia a su puesto por la irresponsabilidad de la gente: «No quiero ser el siguiente en morir»

Su dimisión tomó relevancia después de que se difundieran en un video las causas de su decisión



El médico Marcelo Lemus se ha vuelto viral en Argentina tras presentar una renuncia a su puesto. Con 64 años, lleva cuarenta dedicándose al ejercicio de la medicina. Pero ahora, la irresponsabilidad de la población en medio de la pandemia de coronavirus ha hecho que haya priorizado su vida y su salud: “No quiero ser el siguiente en morir”, ha afirmado en un video difundido en las redes sociales.

“No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese consciencia me la juego y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina”, ha explicado el médico.

En la grabación, Lemus cuenta que se encuentra de servicio desde las 8 de la mañana y que en siete horas ha visto alrededor de 12 pacientes con síntomas de covid-19. Además, anuncia que acaba de comunicarle al director del centro en el que trabaja, el hospital de San José de la región de Entre Ríos, cercana a Buenos Aires, su renuncia.

“La gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”, sostiene este médico, que advierte también que “si no nos cuidamos”, la situación “va a terminar en algo mucho peor”.

Argentina

Lemus recuerda, además, que han fallecido cantidad de médicos, enfermeros y personal relacionado con la salud, mientras que la población deja de cuidarse “en el peor momento”. También señala la “irresponsabilidad” de las autoridades nacionales que, en su opinión “no saben qué hacer con la pandemia”.

Argentina afronta en las últimas semanas una nueva ola de la pandemia. En total supera las 45.000 muertes por coronavirus, mientas que en las últimas 24 horas ha registrado más de 13.000 contagios y 142 nuevos fallecimientos. La cifra de positivos desde el inicio de la crisis sanitaria supera la cifra de 1,7 millones de casos.