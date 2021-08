Mérida confirma primer caso de Hongo Negro una infección posiblemente asociada a la Covid-19

El hongo negro parece estar asociado al ataque de la Covid-19

Entre los muchos males que azotan al estado Mérida, el gobernador de la entidad Ramón Guevara confirmó el primer caso de hongo negro, una peligrosa infección fúngica que parece estar asociada al ataque de la Covid-19, según estudios internacionales.

«Lo estamos tratando en la unidad de cuidados intensivos. Es una señora de 50 años», dijo el mandatario regional, quien exigió que se incremcovidente la velocidad de la aplicación de la vacuna contra la covid-19 en el estado andino.

«Exigimos la vacuna. Si no estás inscrito en el sistema Patria no te vacunas, no puede ser. La vacuna debe ser para todos», indicó Guevara.

Hongo Negro es considerado «como una infección micótica oportunista»

De acuerdo con Sylvain Aldighieri, responsable de la respuesta ante la Covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Hongo Negro está considerado «como una infección micótica oportunista».

«Este patógeno afecta, principalmente, a pacientes con diabetes controlada, pacientes con sida, pacientes con inmunosupresión iatrogénica y a pacientes con trasplantes de médula ósea y de órganos», dijo el experto.

Además, aclaró, se trata de «una infección conocida por los médicos desde antes de la pandemia», por lo que existen métodos de diagnóstico efectivos en todo el mundo.

Según Aldighieri, «en los últimos meses, se ha observado un aumento de casos de mucormicosis en pacientes con Covid-19 y el mayor número de casos fue reportado en la India».

«En los pacientes con Covid-19 graves en fase activa o en fase de recuperación existen múltiples factores de riesgo o comorbilidades, tal como inmunosupresión causada por corticoides», dijo, al precisar que su uso es «un factor de riesgo» para adquirir la infección.

En eso coinciden los CDC, que recuerdan que es factible que «algunos pacientes puedan tener COVID-19 y una infección por hongos al mismo tiempo», pero se necesitan exámenes especializados pues las enfermedades fúngicas pueden compartir síntomas con el coronavirus como fiebre, tos o dificultad respiratoria.

Efectivamente, los principales signos de alarma de la murcomicosis son estos, además de inflamación facial de un solo lado, dolor de cabeza, congestión nasal y lesiones negras en el puente nasal o en la parte superior interna de la boca.

Más problemas ademas del hongo negro

El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, denunció otros graves problemas que afectan a la entidad andina, comenzando por la escasez de combustibles. «Hay productores que para poder sacar sus rubros, desde los pueblos del sur, les dan 10 litros de combustible a la semana. No se consiguen los químicos».

En cuanto a la actividad turística, fuente fundamental de ingresos propios para el estado, el mandatario regional dijo que la capacidad hotelera se habrá cubierto de un 25%, «que es prácticamente nada comparado a los años anteriores».

El gobernador explicó que los vuelos nacionales sí se cumplen, pero una semana si y otra no. «Exigimos que nos abran el aeropuerto Alberto Carnevalli, donde definitivamente allí aterrizan quienes quieren y no quienes puedan».

Igualmente, Guevara denunció la calamitosa situación de los servicios de electricidad y agua. En El Vigía, donde la temperatura máxima actual es de 40 grados, la luz se va «12 horas al día», lo que hace insoportable la vida para sus habitantes.