Lo que se sabe tras el inicio de la vacunación contra Covid-19 en Venezuela

Venezuela se sumó este jueves 18 de febrero a la lista de países de América Latina que comenzaron la vacunación contra el COVID-19, que ahora son 13

Casi dos meses después de Chile, Costa Rica y México, y apenas horas después de Colombia y República Dominicana, el país aplicó las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, creada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Moscú.

Esto es lo que se conoce este 19 de febrero tras el inicio de la vacunación en Venezuela.

Los primeros vacunados anti-covid:

En el Zulia, el estado con más decesos de trabajadores sanitarios, la vacunación comenzó el sábado 20 de febrero, en el Hospital Universitario de Maracaibo, la jornada inició con el personal que opera en la institución y permanece en primera línea de batalla contra el coronavirus, informó el diario Qué Pasa.

Igualmente el Hospital de Santa Barbará ubicado en el municipio Colón en el estado Zulia, también recibió el primer lote de vacunas anti-covid, suministrado por el Gobierno Nacional Bolivariano.

La primera persona en vacunarse en el país fuera de los ensayos clínicos fue la cirujana Glendy Rivero, trabajadora de planta del Hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda, uno de los primeros tres centros de salud en comenzar a inmunizar.

Los otros hospitales fueron el Hospital Periférico de Coche, en Caracas, y el Hospital José María Vargas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) del estado Vargas. Según la autoridad única de Salud de esta última entidad, Yadira Castillo, hasta este 19 de febrero solo estaban vacunando al personal de salud del hospital del Ivss.

En el estado Táchira, la autoridad única de Salud, Amelia Fressel, anunció que la vacunación iniciaría para los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal y del Hospital del Seguro Social, reportó La Prensa del Táchira.

La primera etapa

La primera fase de vacunación contra COVID-19 en Venezuela comenzó el 18 de febrero en la región capital en Distrito Capital, Miranda y Vargas, cinco días después de recibir las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V.

“Esta etapa que nos llevará dos semanas se extenderá a todo el territorio nacional”, indicó la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez por VTV este jueves.

Los profesionales de la salud de primera línea son los primeros seleccionados: trabajadores de unidades de cuidados intensivos, salas de triaje respiratorio y de las salas de aislamiento COVID-19.

En Miranda esperan vacunar aproximadamente a 7.000 personas y en Distrito Capital a 11.000 trabajadores de la salud en esta primera fase.

De acuerdo con el mandatario Nicolás Maduro, después de los profesionales sanitarios también se vacunarán “autoridades de calle”, efectivos de seguridad y personal de las brigadas de visita casa por casa: gobernadores, alcaldes, diputados, militares y policías, hecho que generó polémica en redes sociales.

Cadena de frío

Según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado, este 18 de febrero en una transmisión por VTV, 60 centros centinela del país cuentan con refrigeradores para almacenar las vacunas Sputnik V.

“60 centros centinela tienen ya su congelador, tienen su equipo de vacunación capacitado, tienen la lista de los que están en primera línea”, dijo y añadió que también cuentan con la lista de los trabajadores de los centros privados.

La cadena de frío de la vacuna Sputnik V, en su presentación como solución para inyección intramuscular, requiere una temperatura de congelación de -18 ° C. Una vez descongelada debe usarse durante los 30 minutos siguientes y no puede volver a congelarse. La forma liofilizada (seca) de la vacuna rusa puede almacenarse entre 2 y 8 ° C.

Aunque las autoridades no especificaron cuál presentación de la vacuna llegó a Venezuela, según el ministro de Salud, la Sputnik V que hay en el país requiere una refrigeración de -18 °C y por las imágenes oficiales también se evidencia que arribó la versión líquida.

70 % es la meta

La gestión de Nicolás Maduro espera que 70 % de la población participe en el plan de vacunación contra COVID-19 en Venezuela en 2021, estándar recomendado internacionalmente para lograr disminuir la transmisión del coronavirus. Según los voceros, apenas están aplicando las primeras 100.000 dosis, cifra que aumentará con el paso del tiempo.

“De manera progresiva irán llegando nuevas dosis de vacunas que irán a alcanzar la meta. Si todo sale como hemos planificado, es posible que este año podamos llegar al 70 % de la población venezolana que es la meta que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño”, agregó Carlos Alvarado.