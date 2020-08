Comer ultra mega lento favorece la buena digestión

Nuestro cerebro segrega una serie de hormonas para indicar cuándo estamos saciados. ¿Sabes en qué momento suelen aparecer? Más o menos al cabo de 20 minutos de haber iniciado a comer. Así pues, si comes rápido, estas sustancias no llegarán a aparecer y no te encontrarás saciado



Hasta ahora se ha entendido el hombre como un ser integral, conformado por tres componentes orgánicos: emociones, pensamientos y cuerpo; los cuales deben ser muy bien alimentados para que el organismo funcione en óptimas condiciones.

En el caso de las emociones y los pensamientos existen formas particulares de alimentalos, como las percepciones sensoriales (ya explicada anteriormente), mientras que para el cuerpo existe una tétrada perfecta (conjunto de cuatro elementos vinculados entre sí) formada por la nutrición o eliminación de alimentos tóxicos (azúcar, trigo, lácteos, drogas, alcohol, tabaco, quemados, fármacos) el sistema digestivo, el sistema circulatorio y la alimentación cuántica (también reseñada en números anteriores).

Esta semana abordaremos lo referente a la masticación, proceso donde inicia la digestión.

En este sentido, hablar de salud trasciende al hecho de comer sano y hacer ejercicios, requiere una práctica constante que le provea al organismo los insumos necesarios para mantener un ambiente estable a fin de que las células activen su poder regenerador y se pueda eliminar cualquier tipo de enfermedad, sea cual sea su naturaleza.

Por ello, no basta comer sano; se requiere tener en óptimas condiciones el sistema digestivo al ser el mecanismo de conversión de alimentos en nutrientes. Dicho proceso parte de un momento inicial: la ingesta de alimentos la cual requiere de una masticación lenta, una meditación y la ley de la cantidad como estrategias esenciales para lograr una buena digestión.

Si bien partimos de una buena selección de alimentos para consumir, la masticación no deja de ser menos importante, pues es el momento de triturar bien los alimentos para iniciar la absorción de sus nutrientes.

Esto debe hacerse con calma por algunas razones: se disfrutan más los olores y sabores, se está consciente de lo que se consume, se experimenta la sensación de saciedad, lo cual coadyuva al control del peso corporal.

Comer ultra mega lento exige al cuerpo dedicarse plenamente a la digestión, sin apuros, facilitando así el trabajo al sistema digestivo y evitando problemas gastrointestinales, aquellos ocasionados por la presencia de trozos grandes de alimentos que en lugar de ser masticados fueron deglutidos o tragados que dificultan la labor estomacal.

La correcta masticación favorece además la salivación, lo cual hace que se digieran mejor los alimentos pues requiere de menos jugos gástricos.

La saliva contiene amilasa, una enzima que da inicio a la digestión de los carbohidratos y ayuda a descomponer químicamente los alimentos. Si los alimentos no permanecen en la boca el tiempo suficiente, la amilasa no puede actuar correctamente, y si los alimentos llegan al estómago antes de tiempo, este tiene que trabajar más.

Al referirnos a ultra mega lento, se estima entre 20 y 30 minutos por comida; no es comer despacio y dejar mucho espacio entre bocado y bocado, NO, es masticar muy bien y con calma. Por ello se sugiere que mientras se adapta el nuevo hábito se tome el tiempo para obligarse a masticar bien y comer con más calma y quietud.

Según la revista «Harvard Health», nuestro cerebro segrega una serie de hormonas para indicar cuándo estamos saciados. ¿Sabes en qué momento suelen aparecer? Más o menos al cabo de 20 minutos de haber iniciado a comer. Así pues, si comes rápido, estas sustancias no llegarán a aparecer y no te encontrarás saciado.

Por el contrario, si masticas despacio, llegará un momento en el cual el cerebro enviará la señal de haber comido suficiente.

Consejos prácticos para comer despacio

1. Toma el tiempo para que no termines antes

2. Acompaña las comidas con un licuado natural; al beber entre un bocado y otro, pausarás la ingesta y así podrás enlentecer la comida.

3. Coloca la cuchara o el cubierto en el plato entre bocado y bocado, eso te llevará más tiempo.

4. Coloca cantidades pequeñas de comida en el utensilio utilizado para comer.

5. Dedica el momento de comer sólo para hacer eso.

6. Trata de establecer una hora fija para cada comida para que el estómago no se perturbe por trabajos inesperados, se recomienda entre 4 y 5 horas entre comida y comida, por lo cual se debe evitar picar.

7. Si estás apurado es mejor comer menos que comer la misma cantidad en menor tiempo, es mejor omitir una comida que comer sin masticar debidamente.

8. Masticar bien los alimentos permite disfrutarlos más, pero esto no es todo: la hora de la comida debería ser un momento de sociabilidad y descanso, por ello se requiere la meditación, tema de nuestra próxima edición.