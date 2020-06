Zulianos siguen en colas para abastecer de combustible y están de acuerdo con el cierre de Las Pulgas

Se pudo constatar, que a pesar de la incertidumbre y preocupación que viven los zulianos para lograr obtener los productos básicos para sus hogares, expresaron estar de acuerdo con el cierre del mercados Las Pulgas

Maracaibo – A tan solo dos semanas de haber iniciado el nuevo esquema de distribución y abastecimiento nacional en el estado Zulia, los zulianos deben preocuparse no solo por lograr surtir sus vehículos en medio de la escasez, sino también de tomar las medidas necesaria para prevenir el coronavirus que ha venido propagándose en la entidad a raíz del foco de contagio generado en el tradicional mercado Las Pulgas ubicado en todo el casco central de Maracaibo.

Por tal motivo, el equipo de redacción de QUÉ PASA realizó un recorrido por diferentes estaciones de servicio del municipio Maracaibo, para determinar a través de una encuesta cómo ha sido la experiencia que han tenido con el despacho de la gasolina, y la opinión sobre el brote del coronavirus en el mercado Las Pulgas.

Preocupación

Se pudo constatar, que a pesar de la incertidumbre y preocupación que viven los zulianos para lograr obtener los productos básicos para sus hogares, expresaron estar de acuerdo con el cierre del mercados Las Pulgas, asimismo indicaron que esperan que el virus no se propague a otras zonas de la ciudad, ya que debido a las largas colas y las horas que pasan en las estaciones de servicio para obtener la gasolina se sienten vulnerables ante la amenaza de ser contagiados del coronavirus.

Las personas respondieron a las siguientes preguntas:

¿Cómo ha sido su experiencia con el despacho de la gasolina?

¿ Qué opina del brote de coronavirus en Las Pulgas y qué haría si fuera gobierno?

Gregory Mathison

Milagro Norte

«Tengo más de 10 horas aquí, es mi segunda semana haciendo la cola, la primera vez tuve que irme de la estación subsidiada e ir a una de las premiun porque se había acabado la gasolina».

– «Al respecto de Las Pulgas, hace falta un mayor control tanto en el mercado como en el paso fronterizo, y que las autoridades de salud se encarguen de tomar las medidas para atacar el brote».

Antonio Osorio

Mara Norte

«Ha sido dificultoso porque el Biopago está funcionando de forma lenta, la semana pasada logré surtir gasolina subsidiada luego de pasar 14 horas en la cola».

– «El tema del coronavirus es delicado porque se trata de salud, y lo que ha hecho el gobierno de aislar el mercado, es bueno, también deberían dar los implementos de seguridad a los que trabajan en esa zona».

Denio Torrealba

Los Compatriotas

– «Esta es mi segunda vez, y me ha ido malísimo la forma de pago está muy lenta cada una hora es que pasan de 6 a 5 carros, la se mana pasada que fue mi primera vez tuve que pagar en dólares para poder surtir.

– «Cerrar el mercado para poner control, hacer el mantenimiento y desinfección, fue lo apropiado, cuando se logre la normalidad se debe abrir nuevamente».

María Rivadeneira

Monte Bello

– «Esta es mi segunda vez surtiendo gasolina la semana pasada pase doce horas en la cola, pero en esta ocasión está más lento el proceso yo llegue a las 10 de la noche y ya es medio día y aun aquí».

– «Mi opinión es que hay que acatar todas las medidas de prevención, hay que cuidarse, yo haría lo mismo, declarar la pandemia, pero hay que surtir con más insumos a los hospitales».

Reinaldo Villalobos

Milagro Norte

– «Primera vez que vengo y veo difícil que me suministren hoy, me tendré que quedar para mañana si no puedo echar los 30 litros que están permitiendo, deberían permitir llenar completo el tanque».

– «No creo que el brote sea solo en Las Pulgas eso está en todos lados, tampoco creo lo que el virus del Zulia sea el más difícil, y no sé qué medidas puedan funcionar».

Luis Moran

Isla Dorada

«Esto es una burla, es mi segunda vez tratando de abastecer y no lo he logrado, pase toda la noche acá y hoy voy a quedar nuevamente sin surtir porque creo que ya cerraron la estación».

– «Con relación al brote de Las Pulgas, es algo complicado de responder, pero yo comenzaría con sincerar todas las cifras, porque no creo en nada de lo que dice el gobierno».

Jesús Hernández

Delicias Norte

«Tengo 10 horas en la cola y es frustrante después de todo el esfuerzo que uno hace no poder abastecer, ya cerraron la estación y tengo que regresar cuando me vuelva a tocar».

– «Estoy de acuerdo con el cierre de Las Pulgas porque es un foco de contaminación donde la mayoría no usaban el tapaboca, si les permiten trabajar, hay que controlar que cumplan las medidas».

Carlos Ochoa

Milagro Norte

– «La semana pasada la gandola llego a las 11 de la mañana y logré surtir de suerte porque ya nos habían dicho que iban a cerrar la estación, y hoy la cola ha estado muy lenta, nos informaron que se debe al Biopago».

– «Sobre los casos en Las Pulgas hay que tener más conciencia, y cerrar el mercado, definitivamente no se puede permitir que se alojen en los alrededores».

José Mora

San Jacinto

«Esto ha sido cola, cola y más cola, la semana pasada logre surtir a pesar de un contratiempo con el sistema, pero en esta oportunidad veo difícil que lo logre».

– «No tengo información del brote en Las Pulgas, yo tengo mucho tiempo sin ir a este mercado, tampoco conozco personas que tengan el virus, por lo tanto, no sé si las medidas que se aplican sean las más apropiadas».

Raúl Soto

La Picola

– «No he logrado abastecer, este es mi segundo intento que me corresponde por el número de placa, llegue a las 4 de la mañana y estoy todavía a una cuadra, ya hoy quedo por fuera».

– «Las medidas que han tomado para controlar el brote en Las Pulgas es lo que tenía que haber hecho desde un principio y no esperar que el contagio se expandiera como lo hizo».

Romer Portillo

18 de Octubre

«La experiencia que tengo es desalentadora, la semana pasada intente abastecer en dos oportunidades sin tener éxito, y en esta ocasión llegue a las 2 de la mañana y aún estoy con la incertidumbre si lo logre porque e Biopago esta lento».

– «Sobre el brote, hay que atenderlo porque es un problema, se debe buscar asesoría en los expertos de salud y cumplir las medidas».

Antonio Boscán

San Jacinto

«Este es mi tercer intento para surtir y no lo he logrado, es muy frustrante, solo han podido pasar los que están desde el día anterior en la cola y no sé porque el Biopago está tan lento.»

– «El contagio en Las Pulgas se tuvo que haber previsto desde hace tiempo y no esperar que tuviéramos una propagación de esa magnitud para tomar el control del mercado».

Yulesis González

Rosal Norte

– «Están pasando los vehículos de 3 o 4 en intervalos de cada 20 y 30 minutos, es la tercera vez que me quedo sin abastecer llegando a las 5 de la mañana, no hay un buen manejo de la cola».

– «El contagio en Las Pulgas se pudo enfrentar con medidas que no llevaran a su paralización tomando medidas de prevención, y comprobar si hay o no contagios que eso se ponen en duda».

Pedro Arévalo

Amparo

«Esta bastante lento el proceso, ya enumeraron los vehículos y comenzaron a surtir desde las 8 de la mañana como habían dicho estoy esperando mi turno, la semana pasada me toco el número 157 y solo pasaron 110 carros».

– «Para mí la propagación del brote de Las Pulgas es responsabilidad de las personas, por no cumplir ni acatar las medidas de prevención».

Adalberto Ávila

Ziruma

– «Estoy desde las 3 de la mañana y es mi primera vez tratando de surtir, ya no sé qué será mejor si quedarme esperando o estar mejor en mi casa, el camión que despacha gasolina llegó tarde».

– «El contagio en el mercado se tenía que haber controlado desde el principio con un censo primero, y no debieron permitir que se abriera al público tan rápido y sin control sanitario».

Francisco Sánchez

18 de Octubre

«Estoy desde muy temprano pero comenzaron a surtir desde las 10 de la mañana, por retraso del despacho de la gasolina, ya van a cerrar a las 12 la estación, cómo puede el pueblo surtir si limitan el horario».

– «Lo que pasó en Las Pulgas es responsabilidad del gobierno porque ha debido de tener más control desde que se habilito el mercado al público».

Jorge Luna

Doral Norte

«Desde la semana pasada he intentado surtir cuatro veces sin lograrlo, en una oportunidad me cerraron la estación y en otras se acabó la gasolina, y esta vez tampoco lograre surtir».

– «Lo que están haciendo es oportuno hay que para el virus, y la mejor forma es asear Las Pulgas porque había mucha suciedad y desorden, hay que ordenar, esa es mi opinión».

Jaime Jiménez

La Rotaria

– «Esta es mi primera vez tratando de surtir gasolina, y hasta ahora está marchando la cola con normalidad, lo único es que tuve que madrugar llegue a las 3 de la mañana porque el horario es hasta el mediodía.»

– «Es buena la medida que están tomando en Las Pulgas para evitar que se siga propagando el contagio, cerrar el mercado fue lo más apropiado».

Néstor Guerrero

San Francisco

«Estoy surtiendo en Maracaibo por el trabajo. Coloque gasolina la semana pasada sin ningún problema y en esta oportunidad han estado muy organizados».

– «Excelente lo que están haciendo en Las Pulgas, me da mucha pena lo que acontece porque de ese mercado dependen mucha personas que están padeciendo, hay que buscar alternativas para que ellos trabajen».

Neftali Arias

18 de Octubre

«La semana pasada me quede en la cola sin poder surtir, si hoy logro surtir esta sería mi primera vez y espero que el sistema no falle».

– «Con relación al brote, no se trata de que el gobierno ponga un cerco sino que las personas tengan conciencia de no contaminar ni contaminarse: yo implementaría cárcel y trabajo comunitario para quienes no cumplan las medidas de prevención».

Richard Zabala

San Jacinto

«Es primera vez que vengo a surtir con este nuevo método, llegue a las 4 de la mañana y están pasando de 5 en 5 los vehículos y más o menos ha ido caminando la cola».

– «Desde hace tiempo debieron cerrar Las Pulgas para prevenir, yo pasé antes que lo cerraran y se podía observar la falta de higiene y el incumplimiento de las medias de prevención».

Simón Monsalve

Santa María

– «Logré surtir la semana pasada, pero en esta oportunidad la cola avanza de forma lenta, y he notado que la góndola cuando llega tarde no vende gasolina».

– «No es fácil lo que está aconteciendo por la pandemia, es necesario hacer los controles pero el que vive del día a día no se puede dar el lujo de dejar de trabajar, realmente no sé qué medidas se deban tomar».

Yuselis Carreño

El Varillar

«Hoy logré que me colocaran el número para poder surtir, porque la semana pasada hice la fila y fue imposible abastecer, todavía se ve mucha corrupción».

– «He escuchado sobre el contagio en Las Pulgas pero no tengo certeza de que eso sea así, no conozco ningún caso que se contagió por asistir al mercado, por eso no sé qué medidas se deban tomar».

Alexander Cueva

Cañada Honda

«La semana pasada logré surtir 30 litros pero aún hay mucho desorden en las estaciones de servicio ocasionado por los mismos guardias, estoy en esta cola esperando si puedo surtir».

– «El brote de Las Pulgas es ocasionado por dejar transitar libremente a los camiones que llegan por las fronteras, hay que colocar medidas más drásticas y velar por que se cumplan».

Manuel Quintero

Nueva Vía

– «No he logrado surtir, fui la semana pasada y tenía el número 88 y cuando faltaban 20 carros para mi turno, se fue la luz y no surtí, hoy amanecí y aún no ha llegado la gandola».

– «Con el caso de Las Pulgas hay que estar más pendiente, que se cumplan las medidas porque es un lugar que beneficia a muchos que asistían para conseguir los productos más económicos».

José Yánez

La Limpia

«Esta cola está caminando, aunque la semana pasada no pude abastecer, por lo menos en esta ocasión ya logré que me dieran número y hay gasolina».

– «Al respecto del contagio que hay, lo primero que se debe hacer es sancionar a los que llegan de Colombia por trochas porque son los que han traído el virus, antes no había tantos casos y tener higiene en el mercado».

Edgar Fernández

San José

«Hasta ahora no he tenido ningún inconveniente para abastecer mi vehículo, ya con esta es mi segunda vez haciendo esta cola y no he visto fallas».

– «A pesar del coronavirus se debe abrir el mercado Las Pulgas porque es donde uno puede buscar el alimentos, pero siempre siguiendo las medidas de prevención y control para que no se siga expandiendo el virus».

Josiel Valle

Plaza de las Madres

«No he tenido problemas para abastecer, el movimiento de la cola ha sido fluido, la semana pasada fui a una de las estaciones dolarizadas y fue rápido el proceso».

– «Las medidas que está tomando el gobernador Omar Prieto en relación al cierre y desinfección de todos los mercados municipales, me parecen muy buenas porque hay que evitar que se propague el virus».

Roberto Villalobos

La Limpia

«Han pasado como a 10 carros que no estaban en la cola, esta es mi segunda vez, la semana pasada intente surtir pero la góndola llego tarde y no quisieron abrir la estación de servicio».

Y lo que pasó en Las Pulgas eso se veía venir, mucha gente aglomerada en ese lugar y sin usar tapaboca ni distanciamiento social, yo no sé cómo se debe afrontar esta situación».

Eder García

San José

«Para mí ha sido terrible, llegue a las 2 de la mañana, debido a que mi carro no tiene chip y está en auditoria no aparece en sistema y me dijeron que con el Biopago no necesito del chip viene a probar si logro abastecer».

– «El virus es algo cierto y lo que está haciendo el gobierno es correcto porque no puede permitir que eso propague y poner mano dura en las trochas».

