Willy Casanova: «Venciendo las dificultades estamos recuperando los servicios públicos de Maracaibo»

Tenía mucho interés de venir a inspeccionar las labores de sustitución de 30 metros del colector de aguas servidas (primera fase) y del mantenimiento correctivo de la red de gas en la urbanización Urdaneta, ubicada en la parroquia Cecilio Acosta. Estos trabajos beneficiarán a más de 2 mil 650 familias, quienes por años han padecido por ambos servicios públicos. Yo me siento muy feliz cada vez que le mejoramos la calidad de vida a las familias maracaiberas, cuando encontramos vías, formas y caminos para avanzar… Nosotros juntos, con trabajo, dedicación y esfuerzo podemos superar todas las dificultades. ¡Sin cansarnos, sin agotarnos y siempre con una sonrisa en la cara! Sigamos reconstruyendo nuestra Maracaibo. #MaracaiboRenace #WillyCasanova #Venezuela #Maracaibo #Mcbo #Caracas #Ccs #Zulia #VenVamosJuntos @nicolasmaduro @reverolnestor @alcaldiademcbo @hidrolagozulia