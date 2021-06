UNT Zulia protestó para exigir el ingreso de las vacunas contra la Covid-19

El ex secretario de salud del estado Zulia, Luis Felipe de los Ríos, denunció que existe un negocio detrás de la privatización de la planta de oxígeno médico en días pasados por parte de la gobernación

La dirigencia de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, protestó este lunes en la avenida 4 Bella Vista de la ciudad de Maracaibo, para el exigir el rápido ingreso de las vacunas para inmunizar a la población contra el virus del Covid-19, debido a los altos índices de contagios que se registran a diario en las últimas semanas y que ubica a la entidad en la cuarta posición en el país.

José Luis Alcalá Rhode, presidente de UNT Zulia, expresó que el personal de salud en la entidad está perdiendo la batalla en la primera línea, cuando en los últimos días han fallecido más de 19 médicos a causa de la falta de medidas de bioseguridad para los trabajadores del sector.

“Hay que despolitizar el tema del ingreso de las vacunas, ya ha habido pronunciamiento de la AN a través del mecanismo Covax y esperamos que ingresen lo más rápido posible y lo más importante que no se puedan utilizar como mecanismo de discriminación social obligando a las personas a inscribirse en el carnet de la patria”, manifestó.

Por su parte, José Javier Barboza, presidente de la JDS en la entidad zuliana, exigió a la administración de Maduro, una jornada masiva de vacunación sin distinciones político-partidistas.

“El único requisito que exigimos debe ser la cédula de identidad para vacunarnos y hoy nuevamente el régimen atenta en contra de la vida de los venezolanos y en especial de los zulianos aplicando un plan de vacunación rediseñado para atender a los enchufados. Hoy los venezolanos exigimos nuestras vacunas, necesitamos tener un verdadero plan de vacunación masiva para que cesen las muertes que tenemos a diario por Covid-19.

Entre tanto, el ex secretario de salud del estado Zulia, Luis Felipe de los Ríos, denunció que existe un negocio detrás de la privatización de la planta de oxígeno médico en días pasados por parte de la gobernación.

“Ahora vemos que el oxigeno que es algo tan vital y tan necesario para la población, ahora no tienen acceso sino a través de un filtro, porque hicieron un sistema de privatización, para poner en largas colas a los maracuchos, no solamente con las colas para la gasolina, sino también ahora los ponen a hacer colas para obtener oxígeno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esta situación? Cuando en otros países están permitiendo en áreas comunes el no usar el tapabocas porque han logrado inmunizar a gran parte de su población, señaló el galeno y miembro de la Dirección Ejecutiva de UNT Zulia.