Universitarios zulianos pidieron retomar las calles

Los universitarios expresaron que saldran a la casa las veces que sean necesarias para. En Caracas pedieron a los militares que se pongan del lado de la Constitución y apoyen las convocatorias de calle que hace la sociedad civil

Maracaibo- Con pupitres vacíos, los estudiantes de la Universidad del Zulia, encabezados por la recién electa presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Yeissel Pérez, protestaron hoy frente a la sede del nuevo rectorado de LUZ.

Los estudiantes se agruparon en la intersección de la avenida Universidad con Guajira, para exigir reivindicaciones estudiantiles y pedir a los ciudadanos unirse a las protestas de calle para buscar una salida a la crisis nacional.

“Los estudiantes llamamos a todo el pueblo a retomar las calles, porque es el momento de salir de la crisis a través de la protesta”, afirmó Yeissel Pérez.

Rodeada de cientos de estudiantes, Pérez manifestó que Venezuela cuenta con estudiantes comprometidos por el cambio político y la libertad del país.

“Como hicimos historia una vez, estamos dispuestos a hacerlo de nuevo y le decimos a los venezolanos que no están solos, que aquí están los estudiantes y vamos a salir a la calle las veces que sean necesarias para defender y formar parte de lo que será una gesta libertaria”, reiteró.

Los estudiantes de LUZ aseguraron que no tienen cómo trasladarse hasta la casa de estudios por el colapso del transporte público, la escasez de efectivo y que en muchos casos no tienen ni cómo alimentarse.

“No tenemos ni siquiera como venir a clases, no tenemos efectivo y no tenemos cómo comer, una beca a la excelencia académica tiene un valor de 720 bs, de tres comedores solo funciona uno, que solo abastece al 20% de la población estudiantil”, aseguró Pérez.

Nueva oleada de protestas

De igual forma, la presidenta de la FCU de LUZ refirió que el movimiento estudiantil zuliano despertó, “con todo el ímpetu y las ganas de contribuir para la construcción de un país no como lo teníamos antes, si no mejor. No vamos a descansar hasta lograr un cambio político en el país. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para contribuir”, dijo.

Por su parte, Lewis Sebriant, dirigente de la FCU, explicó que esta protesta estudiantil forma parte de una “nueva oleada de lucha por el rescate del país y las universidades”.

“No podemos abandonar nuestros sueños de graduarnos y ejercer en Venezuela”, refirió.

En Caracas

Por otra parte, en Caracas una comisión de estudiantes entregaron a funcionarios militares y policiales un petitorio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un piquete ubicado en el Parque Los Ilustres, en Caracas.

En el documento, los jóvenes exigen a los militares que se pongan del lado de la Constitución de la República, respeto a la autonomía universitaria y a los derechos humanos de los venezolanos.

La comisión estuvo conformada por delegados de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, Universidad Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Simón Bolívar.

La marcha tenía como punto de llegada Fuerte Tiuna, pero la movilización solo pudo llegar a escasos metros. Aunque a tempranas horas de la mañana había fuerte presencia militar en los alrededores de UCV y en las calles adyacentes, los estudiantes no tuvieron restricciones para avanzar por la autopista Francisco Fajardo

El Colegio de Enfermería de Caracas se sumó a la convocatoria para respaldar a los universitarios. Desde hace semanas, diversos sectores se han acompañado en las calles para unir sus esfuerzos en la lucha y exigencia de respeto de sus derechos.

#21Nov Estudiantes universitarios se presentaron ante los funcionarios de la PNB y GNB presentes en la zona para hacerle entrega del documento que han preparado con su exigencias hacia la institución castrense. Reporta @NeidyFreytesUrb para #TVVNoticias https://t.co/qlfF9GfNcK pic.twitter.com/j72ejc8UHx

Foto: Cortesía