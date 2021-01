Sobalvarro: «El Esequibo nos pertenece porque lo heredamos de la fundación de la Capitanía General de Venezuela»

Sobalvarro destacó que este tema es de interés para la economía venezolana en medio la recuperación económica, la pandemia y el bloqueo económico bestial que mantiene los Estados Unidos de Norteamérica

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, indicó, “Nosotros, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia, decisión que no derive del acuerdo de Ginebra firmado por la República Cooperativa de Guyana y de la República hoy Bolivariana de Venezuela, donde esté ese acuerdo como la matriz de negociación, no podemos aceptar el fallo o las decisiones de la Corte Internacional de Justicia donde se declarara competente para mediar en el diferendo, lo que abre la disputa territorial sobre la soberanía de cada país sobre el Esequibo, así como de todas sus riquezas”, destacó que este tema es de interés para la economía venezolana en medio la recuperación económica, la pandemia y el bloqueo económico bestial que mantiene los Estados Unidos de Norteamérica.

El economista resaltó que el territorio Esequibo que está en reclamación “nos pertenece porque lo heredamos de la fundación de la Capitanía General de Venezuela en 1777”,Venezuela tiene un territorio legítimo de 159 mil 500 kilómetros cuadrados que nace en el río Esequibo y llega al Océano Atlántico, unos 400 kilómetros de costa que separan a Venezuela de lo que es la República Cooperativa de Guyana, allí la nación tiene grandes reservas de petróleo, oro, minerales, hierro, coltán, reservas hídricas y reservas forestales para el desarrollo sostenido y sustentable del país, por eso es necesario que el Presidente Nicolás Maduro, se aboque a rechazar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, además acotó que el pueblo aplaude el decreto de fortalecimiento de lo que es la fachada en lo que poseía la patria antes y después de la invasión, y de la formación de la Capitanía General de Venezuela.

Lea también: Sobalvarro: Subsidio, Recuperación de PDVSA y Perspectivas Económicas 2021

En materia de covid19 Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 90.724.811, de los cuales están activos 37.978.249, con 1.941.143 fallecidos y 49.728.739 recuperados. En Venezuela la cifra total de contagios es 116.610, mientras que la tasa de recuperados se encuentra en un 95% del total de casos, al sumar 110.126 sanaciones con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 4.985 casos activos, y lamentablemente 1.061 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 10.772 de los cuales 871 están activos.

En otro tema, señaló que los venezolanos deben solidarizarse con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que siga solicitando el levantamiento del bloqueo económico bestial que ha impuesto los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo, con el único objetivo de derrocar al jefe de estado, las sanciones económicas y medidas unilaterales coercitivas que sigue ejerciendo el estado imperial Norteamericano contra Venezuela, “tenemos que solicitar que se nos devuelvan los activos confiscados y robados en el exterior, para que el gobierno pueda traer los medicamentos y alimentos que el pueblo necesita”, el pueblo exige el libre comercio e independencia que tienen los pueblos para comercializar y hacer negocios con todo el mundo sin ningún tipo de sanciones.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista resaltó que desde el CIVEEG se han realizado diferentes estudios entre ellos el Nivel Óptimo de Liquidez Monetaria (NOLIM), el cual debe ser manejado por el Banco Central de Venezuela según consta en el artículo 318 de la soberana constitución, en esta propuesta se plantea la circulación adecuada del bolívar en la calle, banca y cajeros automáticos “no podemos permitir que el bolívar desaparezca, ni que tampoco se imponga la dolarización de la economía venezolana, debemos mantener nuestra unidad monetaria el bolívar y constitucionalizar el Petro que este regido por la constitución y bajo la tutela de la autoridad monetaria que es el BCV, este es nuestro criptoactivo soberano que está respaldado por los recursos naturales , pues desde aquí también presentamos un trabajo sobre la viabilidad y usabilidad del Petro siempre y cuando el funcionamiento sea tutelado y forme parte de la liquidez monetaria en un sistema dual”, dijo.

Resaltó que hay que activar la producción petrolera del país y recomendó que sean dirigidas las inversiones petroleras en la explotación del Lago de Maracaibo donde hay reservas por el orden de los 80 mil millones de barriles de petróleo mediano y liviano, con un costo de producción estimado de 11 dólares por barril, explicó que en la Faja Petrolífera del Orinoco se duplica todo lo que tiene que ver con los costos de producción, aunado a que el petróleo que yace allí es un crudo pesado y difícil de explotar, transportar y refinar, destacó que las refinerías necesitan unas mejoras y esto hace que se encarezca la producción de gasolina, diésel, querosén , lubricantes y todos sus derivados petroquímicos.

Sobalvarro destacó que “es necesario activar 15 mil pozos que hay en el Lago de Maracaibo, solo 300 pozos están activos en estos momentos, es allí donde debe orientarse la explotación, aprovechar la cantidad de oleoductos, terminales , muelles ubicados en el área, así como la salida al mar por el Municipio Almirante Padilla para el Caribe, Norteamérica y Europa, y la posibilidad que brinda para la entrada de insumos y equipos, como también para la salida de petróleo ya refinado convertido en gasolina, diésel y lubricantes, destinados a satisfacer la demanda interna de combustibles , el llamado sigue siendo el mismo, nosotros seguiremos proponiendo desde Visión Global todo lo que tiene que ver con la reactivación económica de Venezuela , el producir Hecho en Venezuela, poder exportar el petróleo lo cual nos dará el apalancamiento para activar la economía productiva en los campos venezolanos para así producir los alimentos que el pueblo necesita en su dieta diaria”, dijo.

Por último, indicó que Venezuela es un territorio de aproximadamente un millón cincuenta mil kilómetros cuadrados sumando el territorio Esequibo que pertenece a los venezolanos, en la nación hay diferentes recursos naturales que sirven para el fortalecimiento de la economía, en la patria hay costas suficientes para pescar de manera artesanal e industrial, hay campos para la ganadería vacuna, porcina, bobina y avícola, resaltó que “acatando todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, el desarrollo y crecimiento sostenido y sustentable, nuestras mejores inversiones tienen que estar dirigidas a la producción de petróleo para que a través de nuestra principal ventaja comparativa podamos potenciar al resto de los sectores, no puede ser de otra manera señor Presidente y señora Ministra del Poder Popular de Economía y finanzas”.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro instó al presidente, Nicolas Maduro, a seguir luchando por el territorio Esequibo y trabajar por la recuperación y reconstrucción de la economía del país. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod.