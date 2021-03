Secretaria femenina de UNT exige que se respeten las leyes que protegen a la mujer venezolana

Para UNT ha sido una bandera de manera permanente la insistencia en que se sensibilice que la mujer está amparada por esta convención, no se justifica que la mujer venezolana este siendo víctima de tanta violencia dentro y fuera del país

La Coordinadora Nacional Femenina de Un Nuevo Tiempo (UNT), Marianella Anzola se pronunció este lunes ante la ola de femicidios que se ha presentado en el país durante los meses de enero y febrero y exigió al Estado el respeto de las Leyes y tratados al igual que la implementación de políticas públicas que respaldan a la mujer venezolana.

Anzola presentó las cifras de enero a febrero de 2021 y señaló que se han registrado 27 femicidios en distintos estados de Venezuela. “27 mujeres asesinadas, 1 Falcón, 1 Lara, 2 Zulia, 3 Mérida, 1 Táchira, 1 Barinas, 3 Portuguesa, 1 Apure, 3 Carabobo, 5 Distrito Capital, 3 Miranda, 1 Guárico, 1 Anzoátegui y 1 Sucre”, detalló al tiempo que dijo que en el extranjero se han registrado 10 casos, 6 en Colombia y 4 en Perú, enfatizó ” Es Dramática la situación de nuestras hermanas migrantes “.

Destacó a su vez que en Venezuela existe la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia “y además nuestro país es firmante de la Convención Belém do Pará. Para UNT ha sido una bandera de manera permanente la insistencia en que se sensibilice que la mujer está amparada por esta convención, no se justifica que la mujer venezolana este siendo víctima de tanta violencia dentro y fuera del país, cuando tenemos leyes que nos resguardan”, agregó.

La dirigente nacional de la tolda azul recordó que desde hace dos (2) años desde UNT exigieron que se considere parte de la ayuda humanitaria la construcción de las casas de paso en los estados frontera, “para ayudar a las mujeres, que se ven en la necesidad de emigrar, lo que en la gran mayoría de los casos es considerada una migración forzada ante la ausencia de un Estado realmente comprometido en generar políticas públicas que estén a tono con la realidad que vive la mujer venezolana..

“La tragedia que vive la mujer en nuestro país no es solo por ser asesinada, todos los días está siendo violentada por la carencia de servicios públicos, al no tener que comer, no tener como adquirir los medicamentos, como ingresar a una clínica, no existe empleo en la administración pública que genere un mínimo de posibilidad de al menos garantizar la alimentación para sus hijos.

En tal sentido, exigió al Estado respeto por la mujer Venezolana, que se reivindique ante la grave situación que están atravesando las mujeres en el país, “sus derechos están siendo vulnerados, todo es producto de una trágica realidad que sufre la mujer buscando la forma de elevar su calidad de vida, no es posible que arriesgue su vida de manera permanente por un salario no alcanza para nada”.

Aseveró que el Estado está a espaldas de la realidad que atraviesa la mujer Venezolana, por lo que hizo un llamado a quienes ocupan los cargos de poder, que entiendan que están OBLIGADOS a proteger a la mujer Venezolana indistintamete de su color político, raza o religión. “Debemos humanizar la política”.

Por último, Anzola expresó que la violencia contra la mujer y el femicidio no tienen color político, “no es azul, roja o amarilla, te quita la vida, es una pandemia apermisada bajo la mirada indolente de quienes son sus cómplices. La mujer venezolana tiene miedo a un estado que reprime cuando denuncia y reclama sus derechos. Aún así seguiremos siendo la voz de las que no pueden hablar y de aquellas que lamentablemente ya no están.#SOSPorLaMujerVenezolana.