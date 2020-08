Se activaron en San Francisco 300 consultorios populares de Barrio Adentro

View this post on Instagram

Hemos logrado en el Zulia, uniendo todos los niveles de gobierno en materia de salud, junto al Gobernador @OmarPrietoGob una atención de calidad en la cual hemos obtenido un importante porcentaje de pacientes recuperados por Covid-19. Esto es una muestra de la voluntad humana de nuestras políticas públicas en salud, dándole el primer lugar al ser humano, luchando por la salud del pueblo. – #VamosPorMas ¡Con AMOR todo es posible!….