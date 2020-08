Alcalde Dirwings Arrieta: trabajos de gas por tubería en San Francisco continúan (+video)

View this post on Instagram

La ofensiva en materia de gas continúa en la Ciudad de San Francisco, para ofrecer este servicio por tubería hasta llegar a cada hogar con proyectos que levantamos en conjunto con PDVSA. Visitamos el Complejo El Sol en el sector "Bloques Rojos" de la parroquia San Francisco, para compartir una sopa y convivir con nuestros conciudadanos. Cuenten las familias de San Francisco con nuestra voluntad, nosotros estamos para servir y seguiremos adelante enfrentando los problemas con soluciones y respuesta a sus necesidades. – ¡Con AMOR por todo es posible!…