Rehabilitados consultorios populares San Trino y La Paz de Barrio Adentro I en Maracaibo

¡Fiesta en Elorza! Pero en el sector San Trino, parroquia Cristo de Aranza, con la alegría de poder entregar otro módulo de Barrio Adentro completamente recuperado. Seguimos reimpulsando las políticas de la Misión Barrio Adentro, no solo en la recuperación integral de la fachada, de la pintura, del sistema de iluminación, en la climatización con la instalación de 5 aires acondicionados, la entrega de una nevera para la preservación de las vacunas y una cocina; sino con la incorporación de nuevos médicos que se integran al trabajo y atención casa a casa. A nosotros nos complace mucho fortalecer este sistema de salud que tanto sirve a las familias maracaiberas. #MaracaiboRenace #WillyCasanova #venezuela #Maracaibo #Mcbo #Zulia #Caracas #Ccs #Hornocity #BarrioAdentro @nicolasmaduro @alcaldiademcbo