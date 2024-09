Recién nacidos reciben atención integral en piso 7 del SAHUM

«la prioridad fue el área de la Consulta; reacondicionar el lactario, donde la madres puedan amamantar más cómodamente dentro del recinto de hospitalización; se climatizó el área con 25 toneladas de aire y en el área de aislamiento; también tenemos 5 toneladas de refrigeración, con sistema de reciclaje», explicó la doctora Lorena Gutiérrez, pediatra neonatología, jefa del Servicio de Neonatología del SAHUM

La remodelación integral del área de Neonatología, ubicada en el piso 7 de la Torre Pediátrica, del Servicio Autónomo Hospital Universitario (SAHUM) se traduce, no sólo en renovación estética; sino en adecuación necesaria para ofrecer mayor y mejor atención a la razón de ser de esta especialización, como son: los neonatos afectados por diversas patologías que requieren cuidado total extremo.

La doctora Lorena Gutiérrez, pediatra neonatología, jefa del Servicio de Neonatología del SAHUM recordó, que esta remodelación se inició en marzo de este año (casi seis meses atrás) «la prioridad fue el área de la Consulta; reacondicionar el lactario, donde la madres puedan amamantar más cómodamente dentro del recinto de hospitalización; se climatizó el área con 25 toneladas de aire y en el área de aislamiento; también tenemos 5 toneladas de refrigeración, con sistema de reciclaje; se hizo distribución de aguas blancas -a través de conexiones de tuberías adecuadas para todo el servicio- ahora contamos con distribución directa de agua potable; y se acondicionó el piso de toda el área del pasillo», informó la especialista.

Respecto a la vital asistencia de salud que prestan profesionales y personal adscrito, manifestó «este servicio es integral, abarca todas las patologías con los recién nacidos que son referidos, en aquellos casos que ameritan una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)».

«Resguardamos y hacemos seguimientos de consulta de estos pacientes egresados para evidenciar o capturar complicaciones, debido a su patología de ingreso a esta área. Nuestro cupo actual es de 12 pacientes, 6 en Unidad Crítica y 6 bajo ventilación mecánica. También tienen el área de recuperación de peso, que alberga 4 recién nacidos, con personal de enfermería las 24 horas y aportándole todo lo necesario para su bienestar».

Vacunación, orientación y control

Destacó la doctora Gutiérrez «en nuestra consulta además de alimentación, vacunación y crecimiento damos orientación a las madres con respecto a la lactancia materna y su importancia. Llevamos el control desde el punto de vista nutricional y de aquellas enfermedades metabólicas como: hipotiroidismo; síndrome genético, como el síndrome de Down y el de Moebius, debido la complejidad de este síndrome hay que hacer más ensayos en educar a la madre. El síndrome de Moebius, es una afección poco frecuente que afecta principalmente a los nervios craneales 6 y 7 lo que hace que aquellos con la afección no puedan mover ni la cara (no pueden sonreír, fruncir el ceño, hacer muecas o parpadear) ni mover los ojos lateralmente».

Mayor incidencia de patologías

La patología más frecuente que se atiende es «la Encefalopatía Hiposis Isquémica (falta de oxígeno y sangre en el cerebro, inmediatamente antes o durante el nacimiento) por la tensión en el momento del nacimiento del bebé».

«Dice la especialista, que la mayor cantidad de pacientes que reciben son de las áreas rurales «los recién nacidos llegan en condiciones críticas, de sumo cuidado, ya para recibir ventilación mecánica invasiva o no invasiva», señaló.

Se refirió también a los casos de asepsia neonatal complicada con la meningitis, la enterocolitis necrotizante (infección e inflamación del intestino) y la coagulación intravascular diseminada, aunada a la hipertensión pulmonar.

Horarios de consulta

Los días martes se ofrece consulta de seguimiento del prematuro, de todos los pacientes que egresan del Servicio de Neonatología del SAHUM. Cada vez se atienden alrededor de 20 pacientes. También la consulta de Retinopatía del Prematuro, atendiendo un promedio mensual de entre 40 a 50 recién nacidos. «Los viernes programamos a los pacientes que están en consulta de Rot (desarrollo anormal de vasos sanguíneos en la retina del ojo en bebés que nacen prematuros)».