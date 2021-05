Quien se niega a ser sometido a la revisión de su compra, no comete delito, lo comete quien pretenda obligarlo a abrir las bolsas donde lleve los artículos ya pagados

El abogado Jesús Vergara especificó que la Sundde solo «se trata de precio justo» y comentó que la encargada de casos donde se violen los derechos humanos como en la revisión de bolsas «la que tiene que ver con respecto a la dignidad humana (…) es la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía»

El pasado viernes 14 de mayo se presentó en una tienda Traki de Puerto Ordaz, estado Bolívar, una situación irregular denunciada por un adolescente que sufrió maltrato y humillaciones, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se manifestó al respecto indicando que había iniciado una investigación.

La denuncia que dio a conocer el joven en redes sociales y la compartió con una periodista local narra cómo lo desnudaron para revisarlo, lo acusaron de robarse unas galletas, lo obligaron a pagarlas y después a limpiar uno de los pisos de la tienda.

«Designado fiscal segundo regional con competencia en derechos humanos (Bolívar) para que investigue la denuncia hecha por el adolescente que revela ser objeto de maltrato por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas».

La periodista Pableysa Ostos contó la denuncia de maltrato a un adolescente, quien publicó un post en su cuenta de Instagram y etiquetó a la comunicadora, en la que contó como sufrió las humillaciones. Los hechos ocurrieron el viernes 14 de mayo en horas de la mañana, cuando el joven compró unos productos y decidió regresar a comprar otros, pero no dejó su bolso en el área designada para ello.

Después de que lo obligaron a desnudarse, le revisaron sus cosas y le hicieron pagar un producto que había cancelado anteriormente, le impusieron «de castigo» la limpieza de la tienda. «Me pusieron a limpiar todo el nivel 2 para dejarme ir. En ese momento eran las 11:00 de la mañana y me pusieron a barrer y coletear hasta las 12:56 pm. Duran-te dos horas me tuvieron limpiando el piso del nivel 2 de Traki, sometiéndome a los comentarios de los mismos empleados», narró el adolescente.

En ningún momento le permitieron comunicarse con sus representantes para aclarar el malentendido. Horas después de que se diera a conocer la noticia Traki compartió a través de sus redes sociales una disculpa al joven, señalando que «haremos todas las averiguaciones pertinentes».

Este contexto ratifica la importancia del seguimiento que el diario Qué Pasa ha realizado a la situación de la revisión de bolsas en locales comerciales al salir de los establecimientos. Para continuar con el trabajo, se contactó a varias autoridades representativas de la ciudad, quienes ostentan u ostentaron cargos vinculados directamente a la defensa de los ciudadanos y protección de los consumidores.

En primer lugar se entrevistó a Antonio Urribarri, exdefensor del Pueblo, presidente de la Fundación Derechos del Pueblo y coordinador del Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos de Maracaibo en el Marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, quien expresó su descontentó con la revisión, indicando además las acciones que puede tomar cualquier usuario en situaciones de este tipo.

Una vez realizada la compra, al salir del local comercial el usuario debe pasar por un proceso de seguridad donde verifican que la factura se corresponda con los productos que lleva en las bolsas, este procedimiento es ilegal

–Correcto. Esa medida como muchas otras que es-tamos viendo en el estado Zulia, es una medida abusiva, que viola el principio inclusive de intimidad de la persona, del ser humano, porque una vez que tú compras, te sellan, verifican la compra por supuesto, no hay ninguna otra medida que pueda ir en contra de eso.

De manera pues que el usuario puede negarse a la revisión de esa bolsa o de cualquier otro objeto que el usuario tenga en las manos. Esa persona puede ir inmediatamente a la intendencia del municipio, a la intendencia parroquial e interponer la denuncia y puede ir a la misma Sundde, lamentablemente la Sundde como todos sabemos es un organismo que no está funcionando en este momento, por lo menos en el estado Zulia y pueden ir también a la defensoría del pueblo para que les den una orientación y según en los artículos 280 y 281 de la Constitución el defensor del pueblo puede actuar, en ese sentido de verificar lo que está ocurriendo en cualquier establecimiento comercial que tenga medidas de ese tipo.

Hay locales que colocan un cartel que dice «al salir le serán revisadas las bolsas»

–Eso es justamente lo que hay que impedir, que el local comercial o establecimiento comercial coloque un cartel de ese tipo, eso es un abuso en contra del usuario y la autoridad competente tiene que tomar medidas en ese sentido serían la defensoría del pueblo y la intendencia municipal o parroquial

Si una persona se niega, digamos en un local que no tiene el aviso, y dice «no, yo no voy a dejar que me revisen la bolsa» e intentan forzarla a abrir la bolsa para su revisión ¿qué debería hacer?

–Esa persona, ojalá, pudiera tener dos testigos al lado y ella misma puede levantar un acta para interponer la denuncia, si el vigilante (que no es un funcionario público, sino privado) se niega firmar el acta, no importa porque tiene testigos.

¿En qué artículo se basa la persona para levantar un acta?

–No hay un artículo que te diga usted puede levantar un acta, pero es un procedimiento normal para proceder a interponer una denuncia, toda persona lo puede hacer

¿Qué recomendación le daría usted a los usuarios?

–El primero, que hagan valer sus derechos, que conozcan sus derechos, título 3 de la Constitución, del 19 al 129, son 110 artículos que consagran nuestros derechos, el libre tránsito, el no ser detenido por ninguna autoridad que no tenga una orden judicial o por un delito en flagrancia; si la persona se resiste a que le abran, no está cometiendo ningún delito, el delito lo cometería, quien quiera obligarlo a que lo abra, entonces, es cuestión de conocer los derechos y hacer valer los derechos, porque parte de los abusos y los atropellos está en que nosotros como ciudadanos no conocemos nuestros derechos y no los hacemos valer.

¿La defensoría del pueblo o la intendencia municipal?

–El intendente municipal o la defensoría del pueblo que conozca del caso puede intervenir en situaciones como esas, ahí están las leyes que rigen las actuaciones de las intendencias municipales, que tienen que procurar el orden público, que tienen que procurar la paz, que tienen que procurar el respeto por los derechos ciudadanos.

El intendente municipal o parroquial puede intervenir y él mismo o ella misma puede actuar en coordinación con la defensoría del pueblo o con un órgano en-cargado de los derechos de los consumidores. Lamentablemente, me han dicho muchas personas que el pueblo se siente indefenso.

Si la defensoría del pueblo no actúa ahí está el artículo 132 de la Constitución que dice que todos podemos ser defensores y defensoras de los derechos humanos.

En ese sentido, ¿todas las denuncias de este tipo deben ser remitidas a la Defensoría del Pueblo?

–Sí, a la defensoría del pueblo para que oriente la actuación del usuario y canalice la denuncia.

Así respondió Sundde con respecto a la revisión de bolsas

Por su parte, el politólogo, Javier Atencio, jefe de la Sundde en el estado Zulia, comentó que a pesar de no tener competencias para declarar ante los medios, podría servir como fuente fidedigna en este caso, además se mostró presto a recibir denuncias de este tipo y a pronunciarse en combinación con Caracas.

Hemos comentado con abogados y nos han dicho que la revisión de bolsas es ilegal porque rompe el principio universal de presunción de inocencia, al implicar que el usuario en este caso está llevando un producto de más, que está cometiendo un delito, y eso lo hacen de manera forzada ya que el usuario al salir del local no tiene opción de elegir entre permitir o no que le revisen la bolsa

–Yo aunque soy el jefe del órgano rector de precio y protección al consumidor en el estado, no tengo competencia ante los medios, yo no puedo dar declaraciones, yo puedo dar información fidedigna, confiable, partiendo de esta premisa.

Eso que tú me estás planeando ojalá que haya algún decreto, alguna providencia que emane del ejecutivo nacional, también podría ser del seno del ministerio de comercio e incluso de la misma Sundde, porque la Sundde es el órgano rector encargado de proteger al consumidor, ojalá exista un instrumento como ello.

De repente estoy especulando yo y existe y no tengo conocimiento, yo te puedo tomar la palabra y puedo verificar si existe o no existe. De existir yo tengo a bien defender al consumidor, protegerlo, esa es mi labor.

Un método que aplican los locales es que ellos colocan un cartel que dice «al le serán revisadas las bolsas» la cuestión es que la revisión es ilegal

–Yo creo que ese acuerdo no existiría nunca, porque esos son derechos inalienables del ser humano, no puede haber ningún acuerdo que vaya en detrimento de la protección del consumidor, por eso existe la Sundde.

¿Estos casos son del conocimiento de la Sundde?

–No tengo denuncias de consumidores, si los consumidores dicen a denunciar y me dicen el nombre del supermercado, perfecto, ahí con una denuncia yo consulto eso con Caracas y en-seguida nos pronunciamos.