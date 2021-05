La revisión de bolsas en locales comerciales es ilegal y genera incomodidad en los usuarios

Según el abogado Vergara la revisión «constituye una violación al derecho a la intimidad de una propiedad privada y por otro lado vulnera el principio de presunción de inocencia, además, ningún vigilante privado puede realizar un cateo de una persona después de haber pagado

Desde hace algún tiempo se ha presentado en la ciudad de Maracaibo una situación que afecta a los ciudadanos, en específico a aquellos que luego de realizar sus compras y una vez facturados los productos, son sometidos por personal del negocio a una revisión de sus bolsas donde verifican que la mercancía se corresponda con la factura.

Según el abogado Jesús Vergara el acto de revisión «constituye una violación flagrante al derecho a la intimidad de una propiedad privada y por otro lado vulnera el principio de presunción de inocencia, además, ningún vigilante privado puede realizar un cateo de una persona después de haber pagado, porque se supone que el establecimiento debe tener confianza en sus empleados y partir del principio de la buena fe», expresó.

El abogado explicó que «la revisión de las bolsas significa que están presumiendo que la persona va a cometer algún delito penal, se va a apropiar de los bienes o de los objetos que venden en el establecimiento».

En ese sentido, Vergara cree «que la Defensoría del Pueblo debería intervenir en esta situación, en defensa de los usuarios y consumidores y más aún la fiscalía, ya que se trata de una simulación de hecho punible, ellos están presumiendo que la persona que fue a comprar va a llevarse productos o está en combinación con la cajera que no los va a facturar con la máquina o con algún empleado que se los va a entregar»

¿Qué posición puede tomar uno como usuario ante la revisión?

–Existe el caso de una señora que no se dejó revisar a la salida de un comercio, mientras los vigilantes le decían que lo tenían que hacer porque ella llevaba algo ahí, entonces la señora buscó unos testigos y llamó a un policía, al revisarla se dieron cuenta de que la señora no llevaba nada y le pidieron disculpas, ella no aceptó las disculpas, dijo que fue sometida al desprecio y al escarnio público y los demandó, el negocio tuvo que llegar a un acuerdo con la señora por el daño moral que le habían causado.

«Mi recomendación es que las personas antes de entrar pregunten si los van a revisar o no y si les dicen que sí que se retiren, de esa forma los dueños al ver el impacto de estas decisiones cambiará las políticas del negocio», concluyó.

Contraste

Parece ilógico que si ya los locales comerciales cuentan con cámaras de seguridad, vigilantes en las entradas y en los pasillos, sea necesario revisar las bolsas al salir del negocio.

Sin embargo, François Galletti, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, en representación de la Asociación Zuliana de Supermercados y Autoservicios (Azusa) indicó con respecto al tema central de esta nota que «a veces el cajero se pone de acuerdo con otras personas y facturan más artículos de los que cobran, hay grupos que se dedican exclusivamente a eso, es por eso que el comerciante lo hace. Es un procedimiento estándar que responde a una necesidad, no lo hacen por ofender a la gente».