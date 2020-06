El gobernador del Zulia informó que se activaron 198 bombas para el despacho de combustible en la entidad, asimismo, indicó que el terminal de placa si aplica

El Gobernador del estado Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández, desde la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental (REDI), donde se realizó la reunión del Órgano Directivo de Defensa Integral de la Nación (ODDIN), ofreció declaraciones en relación al nuevo sistema de distribución de combustible, que entró en vigencia este 1 de junio, por instrucciones del Presidente Constitucional Nicolás Maduro.

“198 estaciones de servicio están equipadas con combustible. Se activaron 159; en las 39 restantes se están haciendo ajustes a los surtidores”, señaló el Gobernador Omar Prieto, en compañía del M/G Ovidio Delgado, Comandante de la REDI y el G/D Carlos Ríos Urbano, Comandante de la ZODI-ZULIA.

Prieto Fernández, reconoció que, puede haber inconvenientes en varias estaciones de servicio, mientras se adapta el sistema, por lo que pidió comprensión de los zulianos.

Asimismo, el mandatario zuliano destacó que, por este lunes, para ir acoplando, en el estado funcionarán las estaciones de servicio hasta las 7:00 P.M, pero recordó que una vez ajustados al sistema, las gasolineras laborarán hasta las 2:00, cumpliendo las medidas de cuarentena social colectiva, especialmente en los municipios Maracaibo y San Francisco y los municipios fronterizos, Mara, Guajira y Jesús María Semprúm, donde no se ordenó la flexibilización.

De todas estas estaciones gasolineras, 24 serán para la venta en divisas, entre ellas, Puente Unión y Lago Pista en la Circunvalación número 1.

En el mismo orden, indicó que la estación de servicio El Pinar, está disponible para auxiliar a todas las instituciones del estado. Además exhortó a los concesionarios a garantizar el sistema de internet privado, para que la distribución se haga de manera ordenada, sin obstáculos y que habilitaran otros servicios como los de chaucheras y venta artículos.

“Quiero informar que está por llegar un buque con 124 mil barriles”, dijo el mandatario e instó a los zulianos a no llegar a las estaciones de servicio acompañados de otras personas, para así reducir la propagación del virus.

Prieto además reiteró que, los focos de coronavirus, en algunos mercados de la región, ya fueron abordados por los tres poderes de gobierno y resaltó que el mercado de Las Pulgas sufrirá una transformación.

“Vamos a transformar el mercado de Las Pulgas. Eliminaremos la anarquía, lo vamos a hacer más humano, para que no haya especulación”, explicó.

El mandatario expresó que se están haciendo propuestas de reubicaciones ordenadas y controladas, con los organismos de inteligencia, para que los comerciantes estén autorizados con sus requisitos debidos, para que nadie perturbe con los previos en el mercado, e hizo mención especial a los prestamistas, quienes promulgan la especulación al cobrar intereses.

Dijo que debido a que el lugar se convirtió en el principal foco de la pandemia en el Zulia, se va a aprovechar la intervención, para que de manera “absoluta y definitiva”, quienes gobiernen en el mercado sea el pueblo para hacer una economía sana. “Los organismos de inteligencia estarán persiguiendo a quienes quieran perturbar”.

Ratificó que el mercado estará cerrado por un mes, siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional.

Sobre los focos detectados, dijo que todos los mercados vinculados a Las Pulgas, están siendo intervenidos, para lograr la desinfección y evitar la propagación de la pandemia del COVID-19.

“Hasta el día de hoy tenemos 107 casos positivos en el estado Zulia”, totalizó el mandatario y advirtió que es necesario adecuarse a los esquemas preventivos, debido a que en el territorio el virus ha mutado, siendo más agresivo y más fácil de contagiar.

También añadió que en los Puntos de Atención Social Integral hay 1.272 connacionales recluidos y ratificó que los municipios fronterizos, Guajira, Mara y Jesús María Semprúm continúan en toque de queda, es decir, queda prohibido circulas en los horarios comprendidos de 4:00 P.M a 10:00 A.M.

“Queda prohibido el paso fronterizo.

Todo lo que venga de Colombia tiene que ser autorizado por el Gobierno Nacional y coordinado en el Zulia.

Horario en los municipios

Con relación al horario comprendido para el despacho de combustible en los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Guajira y Jesús María Semprun será de 6 am a 2 pm, esto con motivo a que estos municipios no están dentro de la flexibilización que se inició el día de hoy en el país, mientras que para el resto de los municipios se despachara de 6 am a 7 pm.

La distribución Será por terminal de placa y este lunes le toca a los números 1 y 2.

Se atenderá de acuerdo al terminal de placas del vehículo: lunes 1-2, martes 3-4, miércoles 5-6, jueves 7-8, viernes 9-0, sábado 1-2, domingo 3-4.

Foto: Cortesía