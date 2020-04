Omar Prieto: Reducción de circulación se cumplió con un buen porcentaje

Omar Prieto destacó que los cuerpos policiales harán presencia en el Mercado Las Pulgas para hacer cumplir las medidas preventivas

Zulia- En el cuarto día de la semana más importante para prevenir el contagio del COVID-19 en la entidad, el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, indicó que el paciente de 71 años recluido en el Hospital Universitario se encuentra en un estado Crítico .

Por otra parte, en relación a la medida implantada para reducir la circulación vehicular en la zona metropolitana, el Mandatario Regional manifestó que se cumplió en un buen porcentaje de cero carros en la calle.

Además, dijo que continuaran los planes especiales en materia de alimentación y en los próximos días llegará otra embarcación para continuar con la distribución de las cajas CLAP.

De igual forma envió un mensaje al pueblo zuliano “hoy tenemos más patria que nunca quienes están fuera del país lo están sintiendo, están necesitan un abrazo de la madre patria, en este arranque de la cuarentena fuimos abrir los brazos a los venezolanos que ingresaron por el Río Limón”.

También destacó que los cuerpos policiales harán presencia en el Mercado Las Pulgas para hacer cumplir las medidas preventivas.

5. Por último, desde el ODIN, y como capitán miliciano, expresamos nuestro total respaldo al Pdte. @NicolasMaduro para seguir protegiendo al pueblo, no sólo del #COVIDー19 sino también del invasor imperial que insiste en agredir la Patria de Bolívar. Ante eso, VENCEREMOS! pic.twitter.com/FWR0hw0wQX — Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrietoGob) April 2, 2020

“Los cuerpos policiales junto al equipo de salud estarán en las próximas horas haciendo lo que corresponde colocando tapaboca a quien lo necesite, con el objetivo de que en unas semanas podamos salir victoriosos”.

Por su parte, el general Carlos Ríos Urbano, Comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI), reiteró que vehículo que este circulando después de las 2 de la tarde sin alguna justificación sera retenido.

Envió un mensaje ante las pretensiones injerencistas del gobierno de los estados unidos “Aquí hay una Fuerza Armada con conciencia que no se vende a nadie, aquí estamos y aquí seguimos no esperen nada del Zulia que no vaya en beneficio del país y de la patria”.

Foto: Cortesía