Nora Bracho: Estamos evaluando todas las opciones para recuperar el sistema eléctrico en el Zulia

Dijo Nora Bracho que “no podemos ser irresponsables en este tema como lo han sido los voceros locales del régimen, quienes hacen anuncios de mejoría en un sistema que a la postre no son más que mejorías de tísico, porque duran días y luego vuelven los cortes en horas productivas paralizando todo”

Maracaibo- La diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), acompañada de los parlamentarios Dianela Parra, Avilio Troconiz, Desiree Braboza y Jairo Bao, visitó el patio de talleres de la subestación Caujarito, con la finalidad de conocer la realidad de las instalaciones y terminar de levantar el informe que será presentado como punto de cuenta al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“El próximo lunes estaremos entregando al presidente Guaidó un informe detallado de la situación eléctrica en el Zulia como punto de agenda, que tiene como finalidad no mostrar solamente el problema, eso ya lo conocemos, lo padecemos y lo sufrimos a diario los zulianos, sino que nos enfocaremos en todas las alternativas que tenemos para lograr la recuperación en lo concerniente a generación y distribución”, detalló Bracho.

Lea También: Corpoelec calificó como un logro la activación de la unidad TZ7 de TermoZulia

Dijo Bracho que “no podemos ser irresponsables en este tema como lo han sido los voceros locales del régimen, quienes hacen anuncios de mejoría en un sistema que a la postre no son más que mejorías de tísico, porque duran días y luego vuelven los cortes en horas productivas paralizando todo”.

Informó Nora Bracho que “el presidente Juan Guaidó está dando toda su atención a las soluciones para solventar este grave padecimiento que tenemos los zulianos con la crisis eléctrica y por eso está buscando las alternativas más rápidas y viables, por lo que no está descartada del todo la propuesta del préstamo a la CAF, pero se están estudiando otras opciones”.

Apoyo técnico especializado

En el recorrido, los parlamentarios fueron acompañados por integrantes del Centro de Ingenieros del estado Zulia, de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos (AVIEM) y de la Mesa Eléctrica del Plan País Zulia.

El vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, Avilio Troconiz, refirió que “aquí en Caujarito debemos eliminar que sea solo el cerebro para generar los cortes de luz y se convierta en el sitio donde se generen las políticas para estabilizar el servicio”.

La diputada Desiree Barboza dijo que “tenemos un plan para intervenir todas las instancias y eso está contemplado en el Plan País, el mismo que se ha venido trabajando en los últimos 90 días por un grupo de expertos y especialistas de alto nivel, lo que ya nos permite tener un diagnóstico completo y de esta manera no tomar decisiones a la ligera, que es un error que hemos cometido con anterioridad”.

Lea También: Conozca la ley para solventar crisis eléctrica que discuten diputados de la AN

La parlamentaria Dianela Parra apuntó que “tenemos la obligación de presentar los balances respectivos y así poder impactar, de una vez por todas, la calidad de vida del zuliano porque no podemos seguir viviendo de las mentiras de quienes nos gobiernan”.

No los atendieron

Los parlamentarios intentaron una reunión con el gerente de la subestación Caujarito pero fue imposible porque no se encontraba en las instalaciones, mientras que el resto de los gerentes “se encontraban en una reunión”, según informaron representantes de Protección, Control y Pérdidas (PCP).

A la par anunciaron los representantes de la AN que en las próximas semanas intentarán esta reunión nuevamente “porque no es para politizar el tema sino para buscarle una solución a una realidad que no distingue color político”, anunció la diputada Nora Bracho.