Manuel Rosales: «Aspiro que el 28 empiece una nueva historia bonita de paz, prosperidad y de trabajo»

El líder zuliano y presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, afirmó este lunes, 15 de julio, que es necesario evaluar la estrategia y determinar el rumbo, hacia dónde vamos como país, para saber y conocer cuál es la situación de lo que estamos viviendo a unos días de las elecciones presidenciales, por eso la importancia de enseñar a votar a la gente.

«El trabajo que estamos haciendo es para que Edmundo González obtenga una sonora y contundente victoria en el Zulia y en Venezuela. Que este país cambie, que busque los caminos de la paz y el reencuentro».

Desde el Auditorio «Lcda. Marlene Antúnez», Rosales lideró la reunión ampliada con la participación de los miembros de la Dirección Ejecutiva Regional Zulia, además de las estructuras políticas de Maracaibo del Partido Un Nuevo Tiempo. Desde allí aseguró que «Venezuela exige el reencuentro, quemar facturas. Apartar odios y volvernos a encontrar como venezolanos, indiferentemente de cómo pensemos, de la ideología o la manera cómo entendemos la política».

El presidente Nacional de Un Nuevo Tiempo explicó que en Venezuela, quienes queremos el cambio tenemos tres opciones para ejercer nuestro derecho al voto. «La tarjeta del Movimiento por Venezuela, (MPV). También está la de la manito (MUD), que nos ha servido como instrumento muchas veces. Ambas representan la plataforma nacional».

Y apuntó: «Pero está la de Un Nuevo Tiempo que nació como un clamor de las provincias, regiones y, en este caso, del Zulia, que nos ha permitido defender a nuestra región. Muchas veces ha sido como el agua bendita, que le sacamos al mal. Que nació de la inspiración de lo que somos, de nuestras raíces. Es una historia y lo que más se parece al Zulia, al Relámpago del Catatumbo; lo que más se parece en devoción a nuestra amada Chinita, a nuestro Lago, al Puente, a lo que somos los zulianos. Las otras dos tarjetas, también tienen su tejido de belleza, de trabajo y de lucha».

Recalcó que él, con derecho, le dice a la gente que cuando vaya a votar por Edmundo González lo haga realidad en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, «porque es la del Zulia, la de nosotros. Es la expresión de Zulianidad». En ese sentido, agradeció el trabajo que hace la dirigencia de su partido. «Nos tocó un tiempo difícil , sobre todo a los jóvenes que no conocen otro sistema, sino este».

Rosales señaló que a todos nos tocó vivir este conflicto político que nació hace 25 años. «Yo a veces me pregunto: quién sería el que inició esta pelea? Que Venezuela llegará a esta situación? Y lo repito, porque no lo podemos olvidar. Eso lo buscamos nosotros mismos, por no entender las realidades, por no buscar los mejores caminos para el país, sino que, encandilados, por mesianismos o por creer que quien más mentiras diga o más grita es el mejor».

Sostuvo que así llegamos a este pleito, para que un pensionado reciba una pensión de vergüenza, que la gente viva en las peores condiciones, que se hayan marchado de Venezuela millones de personas.

Explicó que Venezuela tiene una condición natural reconocida por los estudiosos de la economía: reservas inmensas de minerales, petróleo, gas, oro, bauzita, coltan, carbón. «Y para qué? Para esto que estamos viviendo? No es posible y aspiro, como todos los venezolanos, que el 28 de Julio empiece una nueva historia para Venezuela. Bonita, de paz y prosperidad, de felicidad y trabajo, que podamos iniciar otra etapa de la vida venezolana».

El líder zuliano sostuvo que cada hombre, cada mujer debe justificar qué vino a hacer al mundo y que un día, por mandato Divino, nos marchemos, dejemos algo, una marca, la impronta de nuestra presencia en la tierra.

«Ustedes lo están haciendo. Ustedes y miles de venezolanos van a aparecer en la historia, porque, a pesar de todo, siguieron adelante, luchando por este país, así como quienes están fuera de Venezuela, que tienen una historia de exilio, pero también son parte de esta maravillosa historia, de lo que construimos con mucho esfuerzo».