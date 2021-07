Líderes del Ciclismo Urbano de Maracaibo convocan a la actividad  «Lo que le ahorramos a la ciudad»

Líderes del Ciclismo Urbano de Maracaibo emitieron un comunicado

Líderes de diferentes grupos ciclistas de la ciudad se unieron para dar un mensaje de conciencia, « Los ciclistas somos un ahorro para el Estado en lo económico, sanitario y ambiental».

Lea también: Vecinos de Julio Mayora explotan de emoción en las redes sociales (+ videos y fotos)

En este sentido emitieron un comunicado:

Fomentar un simple hábito como el de ir a trabajar o a estudiar en bicicleta, en lugar de trasladarse sentado en un vehículo a motor, ayudaría a ahorrar millones en el presupuesto sanitario por enfermedades asociadas al sedentarismo y la contaminación del aire. Haciendo una inversión en la infraestructura para potenciar la bicicleta como modo de transporte y promoción deportiva, no solo mejoramos la salud física y mental de las comunidades sino que se podrían ahorrar toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

En Maracaibo no hay señalizaciones, no hay carriles, no hay biciestacionamientos, y hoy por hoy es vital tenerlos, ya que la cifra de ciclistas activos va en aumento.

En búsqueda de mejorar las condiciones de quienes usamos la bici, te invitamos a la Masa Crítica «Lo que le ahorramos a la ciudad» haciendo un llamado a las autoridades a adoptar políticas públicas que acondicionen las calles, volviéndolas más seguras y óptimas y favoreciendo la movilidad cotidiana en bici.

Invitación de líderes del Ciclismo Urbano de Maracaibo

Acompáñanos a esta ruta con pancartas y silbatos. Manifestemos nuestro deseo de convertirnos en una ciudad sostenible y biciamigable .

📍 Punto de concentración:

Parque Rafael Urdaneta

🕐 Hora de concentración:

04:30 PM

🕔 Hora de salida:

05:00 PM

🛤️ Ruta:

Parque Rafael Urdaneta, Av. Padilla – Iglesia Santa Bárbara, Calle 95 – Plaza Bolívar, Av. 4 – Alcaldía de Maracaibo, calle 96 – Plaza Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Av. 12 – Avenida Padilla – El Pozón, Calle 93 – Panadería Fortuna, Av. Delicias – Joyería Moderna, calle 72 – Kiss Republic, Av. Bella Vista – Pizzería Napolitana, Av. 5 de Julio – Supermercado Lago Market, Av. El Milagro – Entrada (URU) Vereda del Lago, ruta interna hasta PoliMaracaibo.

🚴Kilometraje:

12 km

🏁 Destino:

PoliMaracaibo Vereda del Lago

Consideraciones generales:

💧 Lleva hidratación

🍓 Aliméntate antes de rodar

😷 Colócate tu tapabocas

☀️ Protégete del sol

🚴 Chequea tu bici

🛠️ Empaca tus herramientas

⛑️ Uso sugerido del casco

🔒 Asegura tu bici

😃 ¡Buenas vibras!